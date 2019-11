Estudiantes de la región son seleccionadas para programa de Intercambio en Japón

Una de las peticiones es que a los establecimientos se le otorgue facultades para poder tomar determinaciones en materias como el cierre del año escolar, las suspensiones y reducciones de jornadas de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, sin la obligación de recuperar clases.

A más tardar este miércoles 20 de noviembre el Seremi de Educación de O’Higgins daría respuesta a las solicitudes.

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Debido a la contingencia nacional que ha originado anormalidad en la convivencia social que se ha manifestado de manera pacífica, pero también violenta como saqueos, barricadas, incendios de inmuebles, provocando así inseguridad, estrés e inestabilidad emocional en la sociedad lo que se ha traducido en problemas de accesibilidad, dificultad de libre tránsito, problemas con el transporte público que en el área educación ha afectado a alumnos, profesores y asistentes de la educación traduciéndose en un alto ausentismo escolar, es que directores de colegios particulares subvencionados de la región aunaron fuerzas y se organizaron para conformar la “Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O ́Higgins”.



“Esto nace porque somos como el jamón del sándwich, los colegios municipales y particulares tienen cierta autonomía para poder funcionar y nosotros siempre estamos supeditado a lo que nos diga la autoridad. Individualmente buscamos soluciones, enviamos cartas, pero no tuvimos respuesta, ante esa situación y viendo cómo se nos viene porque tenemos muchas problemáticas, aunamos voluntades, en este caso me tocó a mí a convocar y logramos una convocatoria bastante importante. Hicimos presión de manera conjunta y acá estamos”, explicó en las afueras de la Seremi de Educación el vocero de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O ́Higgins y director del colegio El Pilar, Manuel Calvo.

SOLICITAN CIERRE DEL AÑO ESCOLAR EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS

La agrupación de directores el viernes recién pasado, hizo llegar un oficio al Seremi de Educación, Leonardo Fuentes, para solicitarle que se le otorgue a cada establecimiento que representan, la autonomía y facultades para poder tomar determinaciones en materias como el cierre del año escolar, las suspensiones y reducciones de jornadas de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, sin la obligación de recalendarizar los días que no ha sido posible entregar el servicio educativo, mientras el vocero sostuvo una pequeña reunión con la autoridad regional sobre el tema.



“Lo primero que estamos solicitando es autonomía respecto a poder tomar resoluciones como cierre del año escolar en algunos casos, porque no todas las realidades de los colegios son las mismas, pero necesitamos esa autonomía para poder determinar y no estar esperando que la autoridad nos diga qué hacer en el sentido de suspender clases, de acortar jornada o derechamente cerrar en año escolar en algunos casos”, sostuvo Manuel Calvo.



“Lo segundo -expuso el vocero de la agrupación- es ver el pago de las subvenciones, ya que éstas se cancelan por alumno que asiste y en estos días hemos tenido asistencias horribles. Algunos colegios tienen espalda para poder resistir, pero otros puede que lleguen a su cierre y no podemos estar bajo esa incertidumbre. Lo que buscamos es que no se tome en cuenta este período que hemos estado con asistencias bajas y podamos poder seguir funcionando como lo hemos estado haciendo hasta ahora. El ánimo es buscar soluciones y no generar problemas”, argumentó Manuel Calvo.



En este sentido solicitan disponer que el pago de la Subvención Escolar correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019; enero, febrero y marzo de 2020, sea efectuado de conformidad con la asistencia media promedio registrada en los tres meses precedentes, y que se considere como meses precedentes al pago, para estos efectos, solo la asistencia media promedio registrada hasta el mes de septiembre de 2019; pues es este mes uno de los períodos de asistencia en condiciones normales del alumnado, aseguran.



Luego de la reunión, el vocero de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O ́Higgins, Manuel Calvo expuso “la disposición del seremi es bastante buena, dice entender los problemas y se comprometió a entregarnos respuestas de aquí al miércoles (20 de noviembre). Nosotros tenemos agendada una reunión masiva de todos los sostenedores y directores a la que accedió sin problemas, así que esperamos llegar a un acuerdo bueno para todos”.



Según dio a conocer Calvo, son cerca de 200 colegios particulares subvencionados en la región que se encontrarían en situación similar, teniendo en cuenta que más del 55% del alumnado de O’Higgins cursa su educación en colegios particulares subvencionados.



Consultado a la Seremi de Educación respecto a las respuestas hacia las solicitudes, declinaron por el momento referirse al tema.