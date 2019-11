Aún no hay respuesta sobre cierre anticipado de año escolar

– Movilización de gremio de colectivos agrupados a Fecor y Feretracol realizaron manifestaciones en el centro de Rancagua logrando acuerdos ante el petitorio expuesto al Intendente Regional.

– Dirigentes mostraron descontento hacia el Seremi de Trasnporte, Hans González, quien además no participó de la reunión.

Gina Pérez

Fotos: Héctor Vargas

Caravanas colapsaron las principales calles de Rancagua, la misma acción ocurrió en otras comunas de la región. Esta vez no fueron manifestantes a pie sino más de mil 300 colectivos que con megáfonos, lienzos, pitos y gritos alusivos a sus demandas; Eliminación del Impuesto específico; restricción vehicular para todos, financiamiento permanente Renueva tu Colectivo, eliminación placas patentes en las puertas y eliminación de hoja de control, cercaron las cercanías de la Intendencia Regional para entregar nuevamente el petitorio de cinco puntos esta vez a la máxima autoridad regional tras no haber logrado recibir respuesta por parte del Seremi de Transporte Hans González. En tanto transeúntes, indicaron no tener problemas con la movilización pues entienden que las demandas afectan a todos y que es una realidad lo que ellos plantean – en alusión al impuesto específico- que para un claro ejemplo del valor que se paga por litro $850 de este valor 300 corresponde a impuesto específico.

Tras una espera de cerca de media hora- momento en que los colectivos mantuvieron copadas las calles con bocinazos, lograron ingresar y ser recibidos por el Intendente Juan Masferrer en el salón Prat donde los dirigentes tuvieron la oportunidad de revisar punto por punto de la misiva es así como fueron atentamente escuchados sobre todo en lo que respecta a puntos más técnicos que tiene que ver con la hoja de vida del conductor y eliminación de placas patentes en las puertas “esta es una medida técnica que no es nacional se lo dijimos al seremi de Transporte, es más lo hablamos con el jefe de Normas del nivel central y no es una decisión nacional y solamente es regional, así se nos aclaró ayer en una reunión con la Ministra de Transporte en el día de ayer – martes-” planteó Eduardo Lillo, Presidente de la Feretracol. Quien agregó además, “El seremi de Transporte no ha tenido la voluntad para solucionar temas técnicos menores, fueron expuestos en el nivel central y ellos empatizaron completamente y aquí no ocurrió lo mismo, lo que hace que nosotros mostremos nuestro descontento hacia el Seremi de Transporte “puntualizó.

RESTRICCIÓN O VÍAS EXCLUSIVAS

En relación a la restricción vehicular para todos, Lillo enfatizó que ya suman 14 años de restricción voluntaria y sienten que la es una forma de descongestionar la ciudad ciudad “Creemos que es necesario que de una vez se incluya en el plan de descontaminación ambiental de la región y que no se deje fuera”, arremetió Lillo.

Y en relación al programa “Renueva tu Colectivo” “nosotros le consultamos a la ministra en el día de ayer y ella nos aseguró que los recursos estaban pero que eso era gestión del gobierno regional con el Consejo y por lo tanto es un tema de gestión regional “interpeló Lillo.

En tanto el Intendente una vez finalizada la exposición manifestó que presentará directamente al Ministerio de Hacienda lo que tiene que ver con el Impuesto específico entendiendo que es una demanda conocida. En lo que respecta a la restricción vehicular manifestó que está como opción dentro del PDA en curso y que debiera estar para el segundo semestre del 2020 y operativo en el primer semestre del 2021, eso sí recalcó que el Plan de Descontaminación Atmosférica se hace en base a la contaminación y no congestión vehicular y las emanaciones mayores son la leña que está sobre las de los vehículos. De esa forma hizo ver que está más abierto a poder evaluar tener vías exclusivas ante una restricción vehicular. Finalmente anunció que en el mes de diciembre habrá un llamado para el programa de “Renueva tu colectivo” lo que dejo contentos a los gremios en relación a los puntos – de placas patentes y hoja de vida manifestó que le pedirá al Seremi de transporte se pronuncie prontamente en esta semana.