Alerta Amarilla comunal por incendio forestal «quebrada Río Coya»

Dos voluntarios de Olivar resultaron con problemas de intoxicación producto de los gases que emanaban del relleno.



Foto: Emergencias Sexta Región-Primera Compañía de Bomberos Olivar

Una emergencia no menor se produjo la noche de este domingo en el sector de la Ruta del Ácido, específicamente en el relleno sanitario, La Yesca, el que estaba afectado las dependencias. La situación movilizó a Bomberos de la comuna de Olivar, quienes debieron pedir refuerzos de sus pares de Rancagua, Machalí y Requínoa.



El incendio se inició a eso de las 21:30 horas, con una superficie afectada de una hectárea, dejando a dos personas con síntomas de intoxicación en el lugar. Fueron siete carros, 50 voluntarios, y 10 trabajadores de la empresa los que trabajaron en la emergencia. A esto se suma Carabineros, personal de la Seremi de Salud y de Onemi.



Se informó que Bomberos realizó el trabajo de remoción y enfriamiento de material, con apoyo de excavadoras de la empresa, lo que permitió controlar la emergencia a eso de las 03:15 de la madrugada de este lunes. Respeto a las personas lesionadas, se trató de dos voluntarias de bomberos victimas de intoxicación, una derivada hasta el Hospital Regional Rancagua, y la segunda atendida en el lugar. Ambas pertenecen a la Segunda Compañía de Bomberos de Olivar.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Olivar, Rodrigo Torres, explicó que el incendio afectó a una etapa en construcción con relleno sanitario (basura), sector nuevo que no estaba terminado, estando al descubierto gran cantidad de desperdicios, lo que produjo la propagación.



Descartó que la situación comenzara como un incendio forestal, investigando aún las causas, ya que por la cantidad de gases que emanan del lugar, es un tema que debe ser analizado.

Para el Comandante hubo riesgo de una emergencia sanitaria importante si no se hubiese controlado a tiempo, añadiendo a que a eso de las 03:15 de la madrugada lograron retirarse del lugar con una emergencia controlada. Por su parte, la seremi de Salud Dra. Daniela Zavando confirmó que afortunadamente la emergencia no pasó a mayores «funcionarios de nuestra unidad de control ambiental estuvieron en el incendio y me informan que fue controlado en forma oportuna por Bomberos y se descartan a esta hora riesgos de gases tóxicos que podrían afectar a la comunidad cercana». Puntualizó .



En el lugar también estuvo presente el alcalde de la comuna de Rancagua, ya que del municipio de la capital regional depende la administración del recinto. Eduardo Soto adujo que la situación lo mantuvo preocupado y ocupado, por lo que estuvo en el lugar durante la emergencia, confirmando que la situación está controlada gracias al trabajo de Bomberos, los que pese a las dificultades lograron que la situación no pasara a mayores.



Indicó que la emergencia se produjo en uno de los frentes donde se deposita la basura, monitoreando aún la situación del lugar donde se acopiaba la basura. Añadió que la causa aún es materia de investigación, destacando que la recolección de residuos domiciliarios no se vio afectada, ya que se dispuso de una área nueva para recibir estos desechos.