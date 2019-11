Inician el tercer año de un proyecto que mejora la calidad de las semillas de hortalizas

“Turismo en tiempos de crisis” se tituló el evento que reunió a personeros de Gobierno, especialistas del rubro y emprendedores con el fin de conocer cómo reactivar la industria en la Región de O’Higgins. La actividad se llevó a cabo el jueves 21 de noviembre en el Centro Cultural de Machalí a más de un mes del estallido social que ha afectado cientos de pymes en la zona.

“Ha golpeado mucho al comercio, sobre todo en las grandes ciudades, y quizás en una forma no tan directa por daño, pero sí por lucro cesante, baja en ventas, por cancelación de reserva al sector del turismo. Y hoy estamos fuertemente trabajando en generar estrategias en conjunto con el sector, con los empresarios turísticos en cómo reactivamos este tema, en cómo retomamos la senda”, afirmó el director regional de Corfo, Emiliano Orueta.

“Nos dimos cuenta en este fin de semana largo que tuvimos hace poco que fuimos uno de los destinos más visitados con Colchagua y Pichilemu. Eso es porque los visitantes de la Región Metropolitana eligieron nuestra zona por la tranquilidad, por la cercanía y también descubrieron las riquezas que tiene la región”, agregó.

Para él este tipo de instancias permiten confiar en que “se pueden levantar las cortinas”, volviendo a la normalidad dentro del turismo y generar alianzas en las que se vayan conociendo los emprendedores. Junto con ello, informó que están realizando un segundo catastro de pymes dañadas por incendios y saqueos.

Asimismo, dio a conocer que Sercotec abrirá en diciembre nuevas postulaciones a beneficios y que el intendente Juan Manuel Masferrer puso a disposición más de 100 millones de pesos para generar eventos con el fin de atraer a turistas. Además se mostraron las políticas públicas actuales de apoyo a la industria turística y las medidas de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos para ayudar a las Pymes afectadas.

Por otro lado, también se realizaron charlas interactivas en las que se puso en movimiento a los emprendedores asistentes. Una de ellas fue la de psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coach integral, Mariel Marfil, con su presentación titulada como “Transformando la crisis en una oportunidad”. En ella, invitó a sus auditores a ser curiosos y atreverse.

“Si me tiño de lo contrario, me paralizo pero si soy curiosa digo: ‘a ver cómo lo puedo hacer’. Hay una presuposición de la programación neurolingüística que dice que la persona de mayor flexibilidad es la que tiene mayor posibilidad de tener éxito. Ese estado se aprende. Se tiene que entrenar porque es un hábito. No el hábito de ‘aquí fregamos’ sino cómo lo podemos hacer, a ver cómo puedo dar vuelta esto, el hábito del positivismo”.

En una línea parecida y apostando por la empatía fue la exposición de la especialista en Marketing Turístico, Maisa Prieto, al momento de promocionar los productos de los emprendedores en las redes sociales. “Hay que ir tanteando con un termómetro lo que está sucediendo con el ánimo. Lo más importante es entender dentro de la cartera de nuestros clientes en qué situación están, cómo se sienten con todo esto, de contenerlos, de empatizar con ellos, acercarse y preguntarles ‘¿necesitas ayuda?’. Estoy acá para ayudarte”.

“Va a haber un momento en el que vamos a poder empezar a promocionar un poco más abiertamente, pero lo ideal es seguir vendiendo, pero haciendo hincapié en la contingencia, es decir, todos estamos pasando por esto y no podemos ofrecer productos o servicios haciendo oídos sordos con lo que está sucediendo. Con esto aprendimos que debemos estar preparados para cualquier tipo de crisis, contar con un plan con presupuesto asignado, con vocerías y con equipos de trabajo para poder reaccionar, esto nos servirá para plantear nuestros negocios considerando el factor crisis desde un principio”, explicó la profesional.

Otro de los temas tratados fue el “Desarrollo Sostenible: un factor clave para reducir riesgo de crisis”, a cargo de Humberto Rivas académico y especialista en desarrollo sustentable del turismo. Su charla incluyó algunas reflexiones y recomendaciones desde el enfoque de la gestión sostenible del destino para enfrentar este escenario, en un contexto en el que aún existen innumerables desafíos pendientes de asumir a escala local.

El encuentro fue parte de las actividades del proyecto “Sinergia O’Higgins, consolidando una cultura innovadora” iniciativa ejecutada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiada por el Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo Regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación.