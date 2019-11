Inauguran casa de acogida “Compartir del pueblo”

También fue suspendido el concierto de navidad programado en la Plaza de los Héroes en el marco del mes navideño.

Gisella Abarca

Si bien en algunos lugares se siente el espíritu navideño, en la ciudad de Rancagua se vive una situación particular, pues en la contingencia que vive nuestro país luego del estallido social, el municipio rancagüino tomó la decisión que el Árbol Navideño que como una tradición se instalaba cada 30 de noviembre y que permanecía en la Plaza de los Héroes hasta los primeros días de enero, fuere suspendido por no contar con las condiciones de seguridad para tal evento.

Así lo informó el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto “lamentablemente no contaremos con árbol de navidad este año, porque no están dadas las condiciones de seguridad. Todas las noches hay un grupo pequeño de vándalos que sale a destruir y lamentablemente no están dadas las condiciones; por lo tanto, no solamente no vamos a tener árbol, también tuvimos que suspender el concierto de navidad que íbamos a realizar en la Plaza de Los Héroes y estamos replanteándonos una serie de otras cosas en la vía pública, porque desgraciadamente hoy no nos pueden asegurar la integridad ni de los bienes, ni realizar actividades con la comunidad”, finalizó.