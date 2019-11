Detenido sujeto que incendiaba camión en pleno centro de Rancagua

Con esto a ninguno de los 14 sacerdotes investigados se les comprobó algún delito, ya que si bien se acreditó conductas homosexuales, estas no son constitutivas de delito.

Fernando Ávila Figueroa

Comienza a llegar a su fin lo que se conoció como el caso de “La Cofradía”, donde se involucraba a 14 sacerdotes de la región en supuestos abusos deshonestos y actos reñidos a la formación moral sacerdotal.

Cristian Miranda, abogado de estudios de la Defensoría de O’Higgins, dio a conocer que este caso que nació hace cerca de un año y medio a la fecha, no arrojó los antecedentes que en principio se imputaban, entre ellos la existencia de una organización criminal destinada a cometer delitos de connotación sexual.

Fue así como informó que la causa se fue desvaneciendo, ya que se demostró que no había delitos ni víctimas, decretando sobreseimiento definitivo, o la determinación de no perseverar por parte del Ministerio Público. Actualmente sólo quedaban dos personas que estaban siendo investigadas, sin embargo, se está solicitando por parte del Ministerio Público audiencia para solicitar no perseverar en el caso, esto, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, lo que significa que habrá un cese en la causa.

Para el abogado se ha logrado acreditar que no hay ningún tipo de delito y ninguna víctima respecto de todas las personas involucradas, indicando que los involucrados fueron víctimas en su ámbito laboral, familiar y social, situación que considera grave.

Fue así como a Defensoría informó que esta causa nació con una investigación a 14 sacerdotes, donde poco a poco se fueron solicitando sobreseimientos y la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Publico. En la investigación se decretaron una serie de medidas que afectaron a los sacerdotes, las que afectaron su vida personal y su honor, según el abogado.

Sobre los pasos a seguir, cada sacerdote está estudiando interponer alguna acción legal, sin embargo, hay otros que desean dar por cerrado el capítulo, creyendo el abogado que al no arrojar resultados la investigación para el Ministerio Publico y al no haber antecedentes, se determinó por no perseverar.

Si bien hubo hechos constitutivos de connotación homosexual, estos no son constitutivos de delito, al ser parte de la vida privada de las personas, así como no acreditarse que hubiese víctimas.

La audiencia está programada para este jueves 12 de diciembre a las 9:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Pichilemu.