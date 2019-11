En Espacio Cultural La Merced : Escritor regional ofreció charla sobre Literatura infantil Juvenil

– El futuro del club que data de 1915 será visto en los próximos días en una junta general extraordinaria en la primera semana de diciembre.

Gina Pérez Orellana

Desde hace unas semanas en las páginas de nuestro medio han venido apareciendo avisos de citación a los accionistas de la Sociedad Inmobiliaria y Deportiva Centro Español de Rancagua S.A., a una junta general extraordinaria, la que tendrá lugar en el recinto del Centro Español de Rancagua, avenida Viña del Mar Poniente Nº0261, Rancagua, el martes 3 de Diciembre de 2019, a las 20.00 horas, en primera citación, y a las 20.30 horas, en segunda citación. El punto único de la tabla es la aprobación de la enajenación del inmueble de su dominio, ubicado en Avenida Viña del Mar Poniente N °0261, Rancagua, a la Universidad de O’Higgins. En ella se recalca que los accionistas que no pueden asistir personalmente, pueda dar poder a otro accionista para que lo representen, con derecho a voz y voto.

Consultado la contraparte es decir la Universidad, si bien no la confirmaron, tampoco desmintieron lo señalado en la publicación solo escuetamente señalaron que “efectivamente hay una negociación entre ambas partes que lleva varios meses hasta que no se firme no podemos referirnos a ello” de esta manera se desprende que la Universidad efectivamente ha mantenido conversaciones con el Centro Español para concretar esta acción y están a la espera de lo que resuelvan los accionistas en la junta general extraordinaria. Por lo tanto agregaron que “efectivamente entre la Universidad y el Centro Español existe una negociación que se ha extendido durante este año 2019 y que están a la espera que se concrete de la mejor forma para ambas partes”.

CENTRO ESPAÑOL

El centro Español funciona en una casona que data del siglo XIX, incluye un parque centenario con infraestructura recreativa abierta a la comunidad, el que incluye restaurante, centro de eventos, capacitaciones y deportes. El club nació 1n 1915 y funcionó en sus inicios en la Plaza de Los Héroes en el edificio donde actualmente se encuentra el Salón O´Higgins a un costado de la Intendencia, tras la venta de este edificio se compra la actual casona.