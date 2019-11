Héctor Pino Salinas : Pesar en Rengo por muerte de conocido dirigente deportivo

– Cómo resolver y lograr avanzar en medio del estallido social que vive nuestro país, de algún modo una hoja de ruta para poder dialogar y dar con soluciones.

Gina Pérez O

Fotos: Nico Carrasco

Tras las largas jornadas de manifestaciones que se han vivido en nuestro país, las que cada vez se mantienen vigentes hace importante tomar atención en escuchar a la ciudadanía, diversos cabildos ciudadanos han emergido de aquello, actores sociales, culturales y hasta científicos se han unido para conversar y proponer soluciones ante el descontento popular, el cual contiene una gran cantidad y diversidad de demandas. No hay duda que las exigencias de la sociedad civil chilena ya están palpables y la protesta social, ha tomado cada vez más fuerza y adhesión entre quienes no se sienten representados en lo más mínimo ni por el Estado ni por la clase política, generando como resultado diferentes frentes de conflictividad, tales como activistas ecológicos, trabajadores del cobre, estudiantes secundarios y universitarios, profesores y el pueblo mapuche entre otros. En esa línea, iniciamos una serie de entrevistas que irán apareciendo desde hoy donde tomamos a la ciudadanía como principal protagonista, como forma de tener una hoja de ruta para poder dialogar y dar con soluciones.

Alvaro Bernales, dirigente Galilea G : “Salud, vejez y educación son los temas prioritarios”

“La Sociedad aún sigue manifestándose y esto es debido a que los chilenos entre otras cosas no creen en soluciones de parche. La gente demanda cambios, de una clase política añeja y rancia que no representa a nadie, la gente se cansó que solo unos pocos se beneficien del esfuerzo de todos”.

A juicio del dirigente del sector poniente “La Sociedad Chilena ya no confía en sus instituciones”. Es por ello que apunta a que los cabildos consultivos son importantes ya que se garantiza la participación de la ciudadanía como también debiese volver el voto obligatorio. Y en temas prioriza “Salud, vejez y educación son lo prioritario y tengo la percepción que las autoridades están obviando una oportunidad real de poder cambiarlo en beneficio de todos los chilenos, sólo dando ese paso tengo la confianza de que el chileno va a creer y volverá a creer y a seguir el día a día de cada uno” manifestó Bernales.

Edison Pincheira, Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos de Rancagua: “Nunca más podemos volver a la Normalidad debemos volver a la habitualidad”

“Es importante incorporar en el lenguaje cotidiano que no se puede nunca más hablar de volver a la normalidad considerando que es “normal” que se la gente muera en hospitales o esperando que la llamen y que las pensiones se usen para sobrevivir y no para vivir dignamente y toda la serie de in equidades que se fueron dando en el sistema y que lamentablemente nosotros mismos las normalizamos y es lo que hoy podemos ver al encender el televisión en cualquier programa donde toda la clase política llama a la normalidad y eso demuestra que no han entendido aún nada “es lo primero que explica el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua.

A su criterio dentro de lo que se debe destacar es que si bien Chile debe seguir avanzando donde la importancia es esencial recuperar las confianzas esgrime el dirigente “lo peor que puede ocurrir es que lo negativo del movimiento prime del gran desafío que es recomponer las confianzas”

En ese sentido, Pincheira esgrime que es importante que la clase política donde la ciudadanía ha puesto la confianza tome ese mandato con las indicaciones que está dando la gente “hay temas inmediatos como salud y pensiones esos son temas prioritarios y están ligados al adulto mayor y son los que menos tiempo tienen para que les den una solución”, a juicio de Pincheira atendiendo aquello se descomprime un tema prioritario que afecta a todas las familias como una preocupación menos. Luego en temas a mediano plazo están temas como educación y no sólo el acceso, sino que sea homogénea “El problema es que exista una misma calidad siendo públicos, municipales del modo tal que no sea tema de preocupación con infraestructura y calidad adecuada”. Y en tercer punto enfatiza es urgente y necesario una reforma a la constitución “Es impresentable que hoy se nos diga que no es necesario cambiarla, cuando todo lo que ha ocurrido es producto de las inequidades sociales y más cuando está dentro del tiempo para actualizarla”, puntualizó el dirigente.

Rebeca Berrios, Presidenta de la Villa Parque Viña Santa Blanca: “Los grandes temas son las Pensiones y el rol de los parlamentarios”

“Son muchos los temas, pero es importante ordenarse y plantear los más urgentes dentro de ello está el gran tema de las pensiones es un tema que afecta a todas las familias, la realidad es que hoy es una gran cadena que debe hacerse cargo de ellos y debiera ser distinto, una garantía”. En ese punto apunta que un rol protagónico es poder evaluar el trabajo de los parlamentarios y volver a las bases representando a las personas y no a las empresas. Hoy en día la ciudadanía no cree en los políticos y es el momento de que los parlamentarios trabajen para lo que fueron elegidos y deben representarnos”.