Incendios estructurales movilizan a Bomberos de Graneros y Requinoa

“Se requiere que el Presidente convoque a una mesa multipartidista, que incluya a los principales gremios, pero que tengan un solo requisito de entrada: no estar convocando a paros ilegales y que inciten a la violencia. Esos actores no pueden estar en la mesa de la paz y el entendimiento”, señaló Antonio Muñoz, líder del regionalismo.

Después de la oleada de violencia que se ha vivido durante las últimas jornadas en distintos puntos del país, desde el Partido Regionalista Independiente (PRI) llamaron a “todos los sectores políticos” a “decir con claridad y convicción si están a favor o avalan la violencia como medio de factor de cambios”.

Antonio Muñoz, presidente del PRI de la región de O’Higgins, manifestó que “el estrés y el caos que está viviendo nuestro país no tienen parangón, salvo esos difíciles años de la Unidad Popular y el período militar. Esto no da para más”.

“Somos millones de personas los que queremos soluciones a las tan anheladas demandas sociales, al fin de los abusos y a un nuevo paradigma en el trato entre los chilenos. Acá no se trata de lucha de clases entre los buenos y los malos. Chile quiere progreso, unidad y desarrollo a escala humana y paz”, agregó.

A juicio del vicepresidente nacional, “el Mandatario ha hablado con fuerza y ha enviado varios proyectos contra los delincuentes y vándalos que se han disfrazado con vestimentas de causas sociales justas. No podemos seguir permitiendo que un puñado de solo unos miles nos tengan en jaque a millones. Todos los sectores políticos deben decir con claridad y convicción si están a favor o avalan la violencia como medio o factor de cambios. Lo deben decir y desde el PRI los emplazamos a pronunciarse en concreto”.

Muñoz señaló, además, que “nuestro Gobierno ha estado haciendo esfuerzos importantes en materia económica fiscal. Hemos visto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en largas reuniones para llegar a acuerdos con sectores de la oposición y el oficialismo. Sin embargo, debemos ir más allá. Se deben hacer sobreesfuerzos en temas tan sentidos como los deudores del CAE, mejor acceso a la salud y el control en la venta y los precios de los medicamentos”.

“También se debe hacer una reingeniería en materia de concesiones viales, para evitar que se produzcan cobros abusivos en algunos servicios. Y también es urgente aplicar una reingeniería en materia de pensiones meter mano a las AFP y controlar que sus ganancias no sobrepasen los límites de la decencia”, insistió.

Por otro lado, el directivo aseguró que “tampoco podemos seguir con un plan comunicacional insuficiente,como el que hoy tiene la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que no transmite nada o no logra transmitir correctamente los esfuerzos que el Gobierno está haciendo. No podemos seguir con este goteo de anuncios sueltos y sin coherencia estratégica y que la ciudadanía no entiende”.

Muñoz concluyó que “esa mesa técnica multisectorial y multipartidista debe poner las demandas ciudadanas más sentidas y urgentes sobre la mesa y buscar una salida con soluciones rápidas y que la ciudadanía sienta que de verdad el Gobierno y los políticos escuchamos y nuestra nación cambio, que Chile vio la luz de las esperanzas, que hoy comenzamos un nuevo trato y que finalmente todo lo vivido y el dolor que el país vivió valió la pena”.

Esta tarde en Rancagua nos reunimos con nuestra ministra vocera de gobierno Karla Rubilar,le expusimos lo escrito en esta nota,dejando claro una vez más lo que sentimos desde el regionalismo.