EDITORIAL: Un IVA diferenciado

Álex Ríos Ruiz

Terapeuta Ocupacional, académico de la U. San Sebastián

Terapia Ocupacional (T.O) está presente dentro de las prestaciones de salud en diferentes dispositivos de atención, tales como hospitales, centros comunitarios de rehabilitación en el área de salud física y/o mental, y en el ejercicio libre de la atención a la población de niños/as, adolescentes, adultos y personas mayores.

Si bien en la actualidad existe la cobertura de T.O en algunas de las garantías explicitas en salud, desde lo práctico, esta cobertura no se visualiza, ya que no todos los casos son considerados en el presupuesto estatal.

Su incorporación en FONASA permitiría a nuestros usuarios acceder, en modalidad de libre elección, al catálogo de prestaciones bonificadas. Desafortunadamente, esta especialidad es la única disciplina de rehabilitación en el ámbito de salud que no se encuentra arancelada.

En junio de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de todas las prestaciones de T.O a FONASA, solicitando al presidente de la República que se aprueben las medidas normativas y administrativas para tales efectos. No obstante, el proyecto aún está a la espera para ser contemplado en el presupuesto nacional de salud.

En el corto plazo, confiamos que esta iniciativa pueda ser considerada, permitiendo a los usuarios el acceso a la salud plena, entendiendo este proceso como un derecho humano fundamental, favoreciendo la plena inclusión social de todas las personas.