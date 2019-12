Colchagua se juega sus últimas cartas para conseguir “justicia deportiva” y el ascenso a la B

El elenco de la herradura espera que los presidentes de los clubes definan que se juegue un partido de definición entre ellos y San Marcos de Arica que determine al campeón de Segunda División.

En tanto, un hincha presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua pidiendo anular la resolución del pasado consejo en Quilín.

Ricardo Obando.

Luego que la opinión pública criticara duramente la medida adoptada por en el último consejo de presidentes de la ANFP que dejó sin efecto los ascensos de categoría tras el término anticipado del torneo, durante esta semana se han realizado una serie de reuniones para zanjar la polémica y revertir la situación.



Eso le dio a Colchagua CD una luz de esperanza en su reclamo por “justicia deportiva” y que se pueda disputar un último partido en la Segunda División 2019 para definir el campeón de la categoría con San Marcos de Arica, o bien, que ambos elencos sean promovidos a la Primera B.

En ese escenario, los hinchas y simpatizantes del conjunto de la herradura se han movilizado, marchando por las calles de la ciudad y también en Santiago, lo mismo que el director técnico Francisco Arrué que ha estado en cuanto programa deportivo televisivo y radial existe en la capital para dar a conocer la postura del club.



En Quilín, tanto el lunes como el miércoles, el presidente del organismo Sebastián Moreno, se reunió tanto con los directivos de clubes de las series A y B para definir una postura común de cara al consejo de hoy. Lo claro, es que en Primera se jugará con 18 cuadros ya que no habrá descendidos y si se declarará campeón a Santiago Wanderers, dejando el segundo cupo para el ganador de una liguilla a jugarse en enero. Para la Segunda División, se estimó que solo habrá un ascenso (pese a que hay voces de que sean finalmente dos), y que allí, el puntero San Marcos no tendría su paso a la B listo. Esto porque, la idea está en que en enero se tendrá que jugar un partido entre los nortinos y Colchagua, hecho que debe ser ratificado o no durante la jornada.



De ser así, las opciones sanfernandinas crecen para concretar la tan anhelada “justicia deportiva”. Es más, el día en que un grupo de hinchas se manifestó en el frontis de la ANFP -hasta con pies de cueca incluidos- el concejal Andrés Jorquera, que viajó junto a los fanáticos, expresó que “nosotros buscamos que se haga justicia, esperamos que acá se tomen buenas decisiones y que tanto Colchagua como San Marcos de Arica puedan subir a la Primera B, porque se lo merece, ya que hicieron un sacrificio durante todo el año”.



Es más, señaló que, “por último, si se tiene que jugar un partido contra Arica, que se juegue, que la definición sea justa y que no se haga dentro de cuatro paredes”.



Es misma opinión la han manifestado integrantes del plantel, del cuerpo técnico y también desde la directiva de la institución.

RECURSO DE PROTECCIÓN

Este jueves, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, un hincha colchagüino presentó un recurso de protección en contra de la ANFP y en favor del conjunto de la herradura, tras la determinación el último consejo de presidentes que cerró anticipadamente el torneo nacional en el fútbol profesional, aduciendo que eso perjudica a la escuadra de San Fernando en su derecho a optar al ascenso de categoría.



Según el abogado Sergio Huerta Guerrero, en la presentación se alega que “se recurre por Colchagua Club de Deportes primeramente por el amor que se siento por esta tierra, segundo lugar por los hinchas, a los cuales he visto durante todo el año acompañar al Club a todas partes”, y por, “toda la gente que está detrás del Club; por su Presidente, directores, trabajadores y futbolistas que han dejado todas sus energías por un objetivo que no se pierde de manera deportiva, sino por una decisión adoptada entre cuatro paredes, sin resguardos y sin cumplirse siquiera las formalidades indicadas en los estatutos para la modificación de las bases de los torneos”.



Finalmente, se expresa que esperan que la Corte de Apelaciones de Rancagua conceda “la orden de no innovar, dictando providencia urgente a su respecto, con base en los fundamentos expuestos, suspendiendo los efectos del acuerdo del Consejo de Presidentes de la ANFP de fecha 29 de noviembre de 2019, mientras se tramita el presente recurso de protección”.



Y éste -declarado admisible- no sería el primero, ya que un grupo de abogados está trabajando para presentar a la justicia de la capital un nuevo recurso de protección.