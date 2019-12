Municipio de Graneros potenciará el comercio para la fiesta de la Virgen en Villa La Compañía

Ximena Mella Urra /Fotos: Nico Carrasco

El nombre de esta institución de educación superior está inspirado en Tomás de Aquino, un connotado sabio y gran santo de la Italia del siglo XIII cuya doctrina se posó sobre las personas y la educación. Es así que el “sello Santo Tomás” toma gran relevancia en cada uno de los que ingresa a esta casa de estudios, ya sea estudiantes, administrativos o docentes.

Y a estos últimos quisimos conocer, separándolos en un grupo muy peculiar: aquellos que un día obtuvieron su título profesional en Santo Tomás y que ahora regresaron a esta corporación educativa para ubicarse al otro lado de la sala, como profesor. Uno de ellos es Edgar Villegas, egresado de Santo Tomás Rancagua, y que hoy volvió al área de la Ingeniería haciendo clases para la carrera de Construcción Civil, donde obtuvo su título profesional. En este semestre ingresó como docente a la sede porque -según nos cuenta- siempre le gustó enseñar y perfeccionarse constantemente. “Quise devolver la mano de alguna manera por todo lo que aquí me enseñaron. Ayudar al prójimo está dentro de los valores que nos instruyeron acá. Siempre los profesores fueron para mí una ayuda y eso no se olvida”, explicó Edgar, valorando a su vez que en la entidad le han ofrecido cursar diplomados en Pedagogía lo cual “nos permite proyectarnos en esta área”. Con 40 alumnos a su cargo en dos ramos correspondientes a segundo y tercer año de la carrera, espera seguir realizando clases en los próximos semestres.

De padres docentes a Camilo Gálvez, ingeniero agrónomo titulado de Santo Tomás, siempre le gustó enseñar y en su época de universitario realizó ayudantías. Está en sus venas, dice, y siempre pensó transmitir lo que sus profesores le habían ilustrado. Transferir conocimientos y contribuir al desarrollo de nuevos profesionales de esta región es su meta. “Dicto clases en diurno y vespertino y veo que estas realidades son muy distintas, porque en el día paso los contenidos mucho más rápido y en la noche no porque ahí me consultan más, me discuten debido a la mayor experiencia que tienen”, manifestó.

Camilo hace clases en esta ciudad para las carreras de Técnico Agrícola e Ingeniería Agrícola, en temas como frutales y riego. Lleva al menos seis años trabajando con estudiantes de primer al cuarto semestre, pero comenzó con la docencia en otra sede Santo Tomás en Santiago. “Cuando nuestros alumnos se dan cuenta que hemos recorrido un camino similar al de ellos, ven que esto se puede lograr, incluso continuar sus estudios. Tengo alumnos que han trabajado su vida en el campo y ya saben hacer las cosas, pero nosotros le damos sentido a lo que hacen más que decirle si lo está haciendo bien o mal”, reflexiona este profesor.

Era 1999 y de la recordada Propam Rancagua (ahora Santo Tomás) egresaba una nueva Técnico en Enfermería quien posteriormente se convertiría en Enfermera. Betzabeth Palacios nos anuncia con orgullo su regreso a la sede como jefa de Carrera de Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) y donde realiza diversas clases en los tres primeros semestres, además de supervisar prácticas profesionales. “Siempre supe que la docencia era lo mío entonces comencé en 2016 a potenciar esta faceta”, dijo. Concuerda en que si bien la acción administrativa de un docente se puede aprender, no así el enseñar, que es una vocación: “Debemos ser empáticos, con facilidad de comunicar y de escuchar. Además les recalco que una vez adentro no hay techo ni tope que los detenga, ellos pueden seguir cumpliendo sus metas con mucho esfuerzo y con la ayuda de nosotros”.

Su colega Gabriela Cuadra, quien es Asistente Social y Mediadora Familiar, hace cátedras para la carrera de Servicio Social en Santo Tomás Rancagua desde 2014, volviendo cuatro años después de egresar de este mismo lugar. Ahora se dedica 100% a enseñar porque es su pasión y ahora que hay mucho mercado profesional para los nuevos egresados, el desafío es mayor ya que los asistentes sociales pueden desempeñarse en diversos lugares. “Es emocionante volver como académico porque sentimos que valoran lo que hiciste y que dejaste buenos recuerdos mientras eras estudiante. Los tomasinos somos muy camiseteados, tenemos una identidad y un sello que defendemos muy bien”, destacó.

En el Área de Gastronomía, Miguel Ángel Martínez, a sus 28 años se desempeña desde el año pasado como coordinador de la carrera. Titulado en 2016 en Santo Tomás Rancagua está a tiempo completo haciendo clases y ejerciendo en coordinación. “Partí trabajando desde los 17 años en cocina y entré a estudiar porque siempre me gustó. Acá vieron mi potencial y al egresar me ofrecieron quedarme acá y fui primero Chef de Adquisiciones. Después me dieron la oportunidad de dictar clases por lo que realicé un diplomado”, recuerda.

Agrega que el sello Santo Tomás “está inculcado desde siempre en nosotros y eso es una ventaja. Acá nos enseñan a enseñar, por lo que yo ya llevo dos diplomados realizados lo que nos forma para enseñar de acuerdo a los cimientos de la institución. Es que además de estar formando técnicos estamos trabajando con personas y eso siempre va a prevalecer”.

FORMANDO NUEVAS GENERACIONES

Jonathan Guzmán, de profesión Contador Auditor, realiza clases de Contabilidad y Auditoría en ambos jornadas. Hace tres años entró a la sede gracias a que habían visto su desempeño cuando fue estudiante, según nos relata. Aparte de su trabajo estable se dedica a dictar clases algunas horas a la semana en la sede rancagüina. “Es gratificante traspasar la experiencia y los conocimientos que vas adquiriendo durante la práctica. Una cosa es la teoría que enseñan y otra cosa es la misma práctica de tu profesión. Conocemos la exigencia de esta institución por lo que podemos dar fe de todo el proceso a los alumnos, mostrárselos y acompañarlos en su camino”, reflexiona. “Me gusta mucho hacer clases, lo hago por gusto personal y me llena, pero es importante actualizarnos y demostrar que este es un proceso sin fin. Asimismo recalcó “los sólidos valores cristianos que aquí se fomentan, de la responsabilidad y honradez en el trabajo, y solidaridad con los demás, que en definitiva corresponde al Sello Santo Tomás”. Su compañero Osvaldo Bastías, también Contador Auditor, realiza cátedras desde el año pasado. En 2015 egresó de esta sede y sintiéndose “marcado” por Santo Tomás, regresó titulado al producirse un cupo para la docencia. Respecto a otros colegas formados en diversas instituciones del país, Osvaldo cree que ellos hacen una diferencia, “pero debemos seguir en constante evolución en cuanto a los temas enseñados”.

Kamal Yousef, es ingeniero informático egresado de Santo Tomás Rancagua en 2014, fecha desde la cual comenzó a realizar clases en distintas temáticas para esta área. “Siempre me fue bien como alumno, lo cual replico muy bien siendo profesor. Cuando estudié no fue fácil hacerlo siendo padre, teniendo una familia y trabajar al mismo tiempo-recuerda-. Recibí mucho apoyo de profesores y compañeros lo cual me motivó a seguir y ahora muy motivado a aportar con mi experiencia a las nuevas generaciones. No sabía de docencia pero en Santo Tomás se preocupan de eso y nos tienen en constante capacitación”.

Otro a quien también se le ofreció la oportunidad de hacer docencia fue a Cristian Escobar, kinesiólogo y Preparador Físico titulado en Santo Tomás y profesor en la sede desde 2014. “Se me dio la oportunidad de hacer clases y perfeccionarme en docencia. El jefe de carrera conociendo mi trayectoria como estudiante, me consideró para pertenecer al grupo. Desde la otra vereda recuerdo cuando era estudiante, por eso como docente debe ser un poco flexible. Y tratamos de replicar el sello Santo Tomás: ser proactivo y estar lo más actualizado posible en conocimientos en cuanto a ejercicio físico y rehabilitación”, aseveró. “Me gusta hacer clases y enseñar porque te mantiene vigente de conocimientos por lo que me veo así durante muchos años más”.