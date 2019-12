No hubo ascenso a la B: Colchagua seguirá en Segunda División

El delantero trasandino, que brillara en el segundo semestre del año en Deportes Santa Cruz, espera tener una nueva oportunidad en O’Higgins.

Ricardo Obando.

En 2017 llegó a O’Higgins como carta de gol y como el precio más alto pagado por los celestes desde que la SADP controla los destinos del club. Venía con esos atributos desde Instituto de Córdoba, pero en Rancagua no pudo enganchar. Mismo caso vivió en Deportes Temuco y Unión San Felipe donde fue a préstamo en 2018.



Este año, con Marco Antonio Figueroa, no tuvo mayores chances de jugar ya que no era del gusto del entrenador y tuvo que emigrar en el segundo semestre para buscar continuidad en Deportes Santa Cruz, y la consiguió.



Gustavo Gotti (26) sumó doce partidos disputados con el conjunto unionista, fue pieza clave en la levantada que tuvo el equipo de Osvaldo Hurtado y de paso anotó 8 goles, siendo uno de los goleadores de la B. Es por eso que, en su vuelta al “Capo de Provincia”, espera ir por su revancha y ser del gusto del nuevo entrenador que será anunciado en los próximos días.



En conversación con El Rancagüino, Gotti se mostró tranquilo por lo que será su retorno al Monasterio Celeste el 26 de diciembre, más cuando lo que hizo en Santa Cruz le devolvió la confianza.



“Venía sin jugar, eso es complicado para cualquier jugador, Santa Cruz me abrió las puertas, me dio la posibilidad de jugar y me hizo muy bien la continuidad de las doce fechas que llegamos a disputar, jugué todos los partidos y fue muy positivo, porque se dieron los goles”, dijo.



Además, en esta pasada por el cuadro colchagüino, manifestó que recuperó la confianza que había perdido tras las malas pasadas por otros elencos de la B y la última estadía en Rancagua. “Uno por más que entrene al cien y esté ahí, no es lo mismo que estar dentro de la cancha y convertir”, expresó.



Es más, ahora, en su vuelta a O’Higgins, espera tener su oportunidad. Al respecto, Gotti señaló que, “sí, por su puesto, en lo personal sería muy bueno. Tengo contrato con el club, me tengo que presentar y ver que dirá el director técnico”.



Justamente, Gotti es parte de la nómina de jugadores que deben retornar tras sus préstamos, donde también se cuenta a Bastián San Juan (Everton), Alejandro Márquez (Paraná Clube, Brasil), Diego González (Rangers), Gerardo Navarrete (Coquimbo Unido), Fabián Hormazabal (Deportes La Serena), Hugo Herrera (Lautaro de Buin), Matías Meneses (Santiago Morning) y José Garcés (Lautaro de Buin).