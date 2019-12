En su nuevo aniversario Bomberos de Pichilemu recuerda parte de su historia

Medida apunta a dar mayor seguridad a los peatones y fluidez a la locomoción, siendo un trabajo en conjunto con la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT).

Gina Pérez Orellana

Fotos : Héctor Vargas y Nico Carrasco

Debido a la contingencia ayer lunes 2 de diciembre, el municipio dispuso de personal a cargo de dirigir el tránsito vehicular en cinco puntos principalmente en Alameda y en horarios establecidos, todo con el fin de aplicar un sistema de semaforización temporal en directa relación a dar mayor seguridad en las principales arterias de la comuna de Rancagua y que se mantendrá por el periodo que se requiera.



Se trata de personas contratadas para dirigir el tránsito donde los semáforos han sido vandalizados. Para ello dieciséis personas fueron capacitadas recientemente en seguridad y regulación del tránsito. La medida fue muy bien elogiada por los transeúntes que se dirigían a las 12.30 en las arterias de Alameda con Estado, quienes no dudaron en agradecer directamente a los funcionarios que realizaban la labor a pleno sol. Todo esto pudo ser visto en el punto de prensa que se realizó para ahondar en la acción, la que fue dada a conocer por el director de Secplac del municipio rancagüino Raimundo Agliati quien puntualizó que la decisión tomada por el municipio es tras los daños que han sufrido los semáforos y que es a vista de todos, es por ello se tomó la decisión de llevar a adelante una forma de dar seguridad tanto a peatones, ciclistas y conductores “Tomamos tres medidas concretas todo con el fin de llevar a la acción medidas que la comunidad demandaba y no quedarse sólo observando “puntualizó y es que efectivamente se instalaron conos en cada esquina donde no existe semáforos con ello se reduce de tres a dos pistas y así se rebaja la velocidad de quienes transiten por la Avenida Alameda y a la vez se da seguridad a los peatones en las esquinas. Junto con ello se demarcó el encauce peatonal en las esquinas y se agregó una línea para que se respete a quien está realizando la labor de apoyo de regulación de tránsito quienes fueron contratados y capacitados el pasado fin de semana por la Unidad Operativa del Tránsito y Carabineros “ordenar y dar el derecho preferente de paso es la prioridad que hemos enfocado ya sí dar el flujo sin problemas a la locomoción, es un trabajo en coordinación con la Unidad Operativa de Control de Transito UOCT y en lo que va en el día ha dado muy buenos resultados”, resaltó Agliati. Cabe precisar que el funcionamiento del personal están regidos por un horario que incluye tiempos de descanso y existe un equipo que está disponible para dar apoyo y soporte así también ocupados de dar hidratación y entrega de bloqueador.

PLAN PILOTO

“Esto es un piloto, y ha sido muy bien valorado y es por eso que estamos en paralelo capacitando a más equipos para desplegar este trabajo a otros sectores por ejemplo queremos habilitar el cruce de República de Chile con Victoria como también Martínez de Rozas con la Compaña, esto es dinámico y todos sabemos las razones, pero lo que queremos es que la comunidad esté tranquila ya que el municipio está preocupado de ello”, enfatizó el representante del municipio.



Consultado por las pérdidas en semáforos, Agliati remarcó que superan los 200 millones de pesos, pero al sumar señaléticas superan los 400 millones de pesos.



Por su parte el Seremi de Transporte consultado al respecto de esta medida impulsada por el municipio rancagüino manifestó que “se han hecho gestiones y se logró esta coordinación con el municipio donde ellos dispusieron de personal para realizar gestión de tránsito y nosotros desde el punto de vista de la operación hemos puesto coordinación en conjunto con Carabineros y fiscalizadores de parte nuestra que se ha dispuesto en las horas más críticas, para así apoyar en la labor de tránsito junto a Carabineros” puntualizó.



PUNTOS

Alameda esquina Recreo

Alameda esquina Estado

Alameda esquina Zañartu

Terminal O Higgins

Cuevas esquina Alcázar



Horarios :

07:30 a 09:30

12.30 a 15.30

17.30 a 19.00