Montañistas del Club Andino de Rancagua alcanzan nuevas cumbres en Cordillera de los Andes

Desde Coínco y Rengo también entregaron los argumentos que los llevaron a tomar esta decisión. Municipios apostaran por procesos abiertos de escucha social y charlas con expertos.

Gina Pérez

Fotos : Marco Lara

Machalí fue una de las primeras comunas de O’Higgins que dijo No a la Consulta Ciudadana a realizarse este 15 de diciembre. La decisión por estos días no le ha salido nada barata al edil quien ha sido duramente criticado por las redes sociales. Al ser consultado por la razón él explica que “Nosotros como municipio no la haremos porque no es vinculante (…) yo no voy a llamar a la gente para nada”, y lo señala fuertemente. Para luego agregar que como municipio se encuentra trabajando realizar cabildos y dar charlas con expertos con el fin de que la gente esté preparada para el próximo año en el mes de abril momento en que se llevará a cabo el Plebiscito, que si será vinculante.



“Nosotros traeremos gente especialistas que darán charla para que la gente sepa lo que es la Constitución para que así esté mejor informada y así sufragar el próximo año” tal decisión la argumenta en que lo que va a la fecha no son más de cinco comunas en la región que participarían “Yo responsable mente me pregunto dónde irá a terminar toda esa información- consulta ciudadana este domingo- Hoy la ciudadanía hay que prepararla en estas materias y eso es lo que haremos como municipio”, para lo cual se encuentran trabajando en las actividades que realizarán en distintos sectores de la comuna.

¿Cómo toma ud las críticas que se han hecho a su persona por no sumarse a la consulta ciudadana?

Bueno yo las criticas las tomo de manera positiva ahora en este tema la gente no sabe lo que vamos a hacer en lo que estamos trabajando. La comunidad debe informarse antes que de opinar en las redes sociales. Mi municipalidad es de puertas abiertas y claro la gente me ha consultado de manera directa y yo le respondo lo que haremos y quedan conformes.

Y en lo relacionado a la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO’H), Ud lo preside ¿Cuál es su opinión que algunos alcaldes se sumen ?

Los alcaldes son libres de realizar la consulta es criterio de cada municipio, no hay que desconocer que tiene costo y cada cual deberá asumirlo y llevarlo a fin. Las demandas son conocidas y creo que se deben ya trabajar en ello.

DIÁLOGOS CIUDADANOS EN COINCO

Coinco en primera instancia había decidido participar, pero al analizar a fondo los aspectos de la implementación en conjunto con los concejales decidieron que no era conveniente y de manera unánime decidieron no llevar a cabo, así lo indica Héctor Orellana alcalde (s) de la comuna. En contraste programaron a lo menos cuatro diálogos ciudadanos los que se desarrollarán en distintos sectores hasta el 19 del mes donde se busca escuchar en un proceso abierto para así avanzar en las propuestas para el país. Entre los argumentos por no realizarla el alcalde (s) señala a “El Rancagüino” que “El tiempo es escaso para efectuar todas las coordinaciones que un proceso de esta envergadura conlleva”. Así también explica que no existe claridad respecto del registro del Padrón Electoral, y que el Servicio Electoral alcance a realizar las actualizaciones correspondientes “Por ejemplo solo existirá información actualizada a la última elección presidencial, dejando fuera del registro todos aquellos ciudadanos que cumplieron su mayoría de edad en el año 2017 – 2018 y 2019 y por otra parte se considera votar a menores de edad desde los 14 años, ampliando el espectro electoral a niños y jóvenes de lo cual escasamente se tiene información” manifiesta.



Así también resalta los costos involucrados para todo el proceso el que debería ser de cargo del presupuesto municipal el que deberá considerarse el de los ciudadanos que realizarían las funciones de vocales de mesa. “El resguardo de la Fuerza Pública, para el día del evento, considerando toda la crisis social que vive el país en estos momentos, no está considerada. Y si a eso se suma que en el mes de abril del próximo año, se llevará a cabo un Plebiscito, que será vinculante, y el tema a consultar será el mismo que se pretenden abarcar en esta Consulta Ciudadana (…) todo ello en concejo junto a los concejales se tomó la decisión de no realizarla”, aseveró. Por tal situación desde el municipio informaron a la comunidad en una declaración pública donde se resume la decisión e informa que, si el municipio por intermedio de la institucionalidad participará activamente de los diálogos ciudadanos con los vecinos e instituciones públicas en distintos sectores entre ellos El Rulo, Copequén, Millahue, Chillehue y no descartan realizar otros.



En tanto la comuna de Rengo, tampoco participará del proceso “Nosotros nos dedicaremos solamente a difundir y a trabajar para que todos los vecinos de Rengo participen en el plebiscito de abril del próximo año” es lo que señala el alcalde Carlos Soto en una declaración pública enviada desde el municipio a nuestro medio reafirmando que “el próximo 15 de diciembre, algunos municipios de la región han decidido realizar un sufragio no vinculante, sin el respaldo del Servel (…) En relación a esto, Soto González declaró “Nosotros vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para que ese plebiscito de abril se transforme en el evento democrático más grande en la historia de Chile y donde queremos que participe ojalá el 100% de los renguinos y renguinas”. Finalmente la comuna de Olivar ya habría respondido que no participarían mediante oficio a Muro’H. Por lo pronto hasta este viernes es el plazo que tienen los municipios para informar su participación a este proceso y habrá que ver como se llevará a cabo el primo domingo.