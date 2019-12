Artistas marciales de O’Higgins ocuparon el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Karate

El vicepresidente del club, Cristian Abumohor, manifestó que el DT era el profesional que querían en la banca para el nuevo proyecto, que no se equivocaron en su elección porque el ex Coquimbo Unido respetó su palabra.

Pasó casi una semana desde que estuvo todo acordado hasta el anuncio oficial. Como lo señalamos en El Rancagüino, Patricio Graff asumió la dirección técnica de O’Higgins, y en el “Capo de Provincia” están felices con el acuerdo logrado con quien ya estuvo trabajando en el Monasterio Celeste en 2015.

La llegada del ex Coquimbo Unido a la banca celeste, es una elección acertada apunta el vicepresidente del club, Cristian Abumohor. Es más, recalcó que en la institución hay felicidad por el arribo del trasandino.

“Habíamos definido hace un tiempo que Patricio era el entrenador que queríamos, y en el fondo tratamos en todo este tiempo acortar todas las instancias para intentar que llegara y felizmente se pudo llegar a buen término. Estoy muy feliz”, apuntó.

Ahora bien, en la última semana el interés de Universidad Católica por el concurso de Graff los tomó por sorpresa, pero confiaban en que el director técnico cumpliría con su palabra, dijo el directivo. “Fue un poco sorpresivo, quizás desde el punto de vista de él, pero en ese momento teníamos las conversaciones bastante avanzadas”, expresó. Eso sí, recalcó que hasta esos días “no teníamos nada firmado por parte nuestra, pero sí había un compromiso de palabra y no me queda más que confirmar que la elección que tuvimos fue la correcta. No solo creemos que es un buen entrenador sino que también una persona con valores intachables y esto mismo me lo demuestra que haya honrado su palabra no teniendo nada firmado con nosotros”.

Respecto a lo que esperan del equipo con Patricio Graff al mando, Cristian Abumohor puntualizó que “él, desde que comenzó en Coquimbo, ha hecho cosas muy interesantes, no solo en resultados que han sido muy buenos, sino que en una forma de jugar muy llamativa, con un equipo muy dinámico, y sentimos que él es capaz de mejorar jugadores”.

Este último punto, expresó, “nos llamó mucho la atención que, con jugadores quizás no de renombre, logró sacarles un muy rendimiento”, y que a Graff, “lo conocemos muy bien, sabemos como es humanamente y profesional, y eso fue un factor importante”.

AHORA AL PLANTEL

Con Graff en la banca, la directiva se abocará a las renovaciones y a la búsqueda de refuerzos para sostener un plantel con un buen número de elementos.

En ese sentido, Cristian Abumohor señaló que “hay cosas están en curso, otras están por definirse. Y la idea, en teoría, es partir la temporada el día 26 (si es que el torneo comienza el 24 de enero), y el plan es avanzar lo más posible para que lleguemos a la pretemporada con la mayor cantidad de jugadores posibles”.

Entre las situaciones ya resueltas, se encuentra la renovación de Albert Acevedo, Roberto Cereceda y José Luis Muñoz, que fueron anunciadas durante el fin de semana.

Es por eso que, desde la dirigencia del “Capo de Provincia”, señalaron que hoy por hoy, “tenemos una base bastante importante (de jugadores con contrato vigente), hay renovaciones que están en curso (negociando con Ramón Fernández y Matías Cahais), y hay situaciones que estamos viendo para reforzar”.