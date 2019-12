Con manifestación feminista piden terminar con acoso y maltratos en dependencias de Fosis

Los afectados entregaron una misiva en la Intendencia de la Región de O´Higgins donde piden el cambio del director regional.

Danae Villagra Caro y otros 4 funcionarios el pasado mes se les informó que no les renovarán su contrata. Un proceso que para muchos funcionarios públicos se repite cada año, pero en este caso este proceso esta acompañado de varias denuncias de acoso y maltratos laborales dentro del trabajo que realizaban en Fosis de la región de O´Higgins, explicó una de las denunciantes la recién pasada semana cuando un grupo de mujeres llego hasta la Plaza de Los Héroes de Rancagua para entregar al intendente Juan Manuel Masferrer una carta que pedía remover al actual director regional del organismo. Finalmente, la carta petitoria fue entregada por oficina de parte.

Luego las manifestantes marcharon por diversas calles del centro de Rancagua para terminar en el frontis de las oficinas del Fosis de Rancagua, según Danae Villagra Caro “en el lugar he sufrido acoso laboral – de parte del director Guido Carreño- el que ya he denunciado, a mi me han despedido 3 veces, también se me ha insinuado de forma personal donde sus palabras nada tienen que ver con lo laboral”.

En la actividad participaron el grupo feminista Rancagua y Anffos sindicato de trabajadores de O´Higgins.