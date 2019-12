19 de diciembre; el día del femicidio

Un grupo de mujeres parte de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, busca que el día 19 de diciembre sea el Día del Femicio. Pero ¿Por qué es importante hacer este trámite legal?.

Es importante para no olvidar a las mujeres y niñas muertas en manos de hombre que se querían superiores y que sintieron que tenían el derecho de controlar la vida de esas personas.



Es importante porque es necesario que todas y todos sepamos que somos iguales y que ninguno tiene derecho a terminar con la vida de otro, y seguir en la impunidad.



También es primordial para que no se olvide con el tiempo que ya no debe existir violencia hacia las mujeres y niñas de ningún tipo, y para ello incentivar al debate y educación de la sociedad en general cada año. Así tomar conciencia y dar paso a nuevas generaciones que no vean las cifras del femicidios como meros números lamentables sino que como hechos trágicos que si continuamos educando sin bases de igualdad podría convertir a alguna familiar en una nueva víctima.



Hay un sinfín de causas pera la más importante es que nunca más debiera morir una mujer o niña en manos de un maltratador, porque simplemente eso ya no debería ocurrir en la actualidad.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones