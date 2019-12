CGE deberá indemnizar a cerca de 600 personas víctimas de incendios forestales

Se termina con la suspensión condicional del procedimiento contra los ejecutivos de CGE Esteban Vucetich, Pablo Yañez y José Reyes, pero debe ser la empresa quien asuma los costos de las indemnizaciones.

Fernando Ávila Figueroa

El Juzgado de Garantía de Peralillo realizó la audiencia de suspensión condicional o apercibimiento de cierre de la investigación en causa por incendios forestales, siniestros ocurridos a fines del año 2016, y verano del año 2017.



El cierre de esta investigación comenzó a fraguarse el pasado 25 de septiembre, cuando hasta la Estación Cultural de Peralillo -adaptada como Tribunal – llegaron los afectados por estos incendios, para desarrollar una audiencia que contó con la presencia de más de 500 personas. En la ocasión se reformalizó a los ejecutivos de CGE Esteban Vucetich, Pablo Yañez y José Reyes.



El objetivo de la audiencia era discutir una salida alternativa al juicio, o una suspensión del proceso penal, siempre y cuando la empresa indemnice a todos los afectados para así no llegar a juicio, y que los ejecutivos no arriesguen penas de cárcel.



Así este 17 de diciembre en una nueva audiencia se conocería si se llegaba a un acuerdo entre los afectados y la empresa. Fue así como tras la audiencia el Juzgado de Garantía de Peralillo decretó la suspensión condicional en causa por incendios forestales y el pago de indemnización de CGE a víctimas de los siniestros.



El Juez del Juzgado de Garantía de Peralillo, José Antonio Ruiz, explicó que se discutió la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento la que finalmente fue aprobada. Esto debido a que se observó que las condiciones, especialmente el pago de dinero en beneficio de las víctimas era suficiente para resarcir los efectos negativos que provocaron los incendios del año 2016 y 2017.



Es por ello que le pareció al tribunal que la persecución penal no siguiera adelante, pero que la empresa donde trabajaban los tres imputados pagaran la indemnización de perjuicios a las víctimas, especialmente a los pequeños agricultores, personas de escasos recursos que perdieron animales, cercos y forrajes.



De esta forma se termina con la suspensión condicional del procedimiento contra los ejecutivos de CGE Esteban Vucetich, Pablo Yañez y José Reyes, pero debe ser la empresa quien asuma los costos de las indemnizaciones de cerca de 600 afectados.



Tras la audiencia, a través de un comunicado de prensa, desde CGE aseguraron que “lo sucedido no viene más que a ratificar nuestra permanente convicción de que a nuestros trabajadores no les ha asistido responsabilidad penal alguna en los hechos ocurridos”.



El acuerdo ofrecido considera una propuesta reparatoria para prácticamente la totalidad de los afectados por los incendios que tuvieron lugar en algunas localidades de la Región de O´Higgins, y establece un procedimiento de reparación rápida y expedita para los damnificados más vulnerables, de manera tal que les evite tener que acudir a largos procesos judiciales, aliviando también el drama humano al que se han visto enfrentados en este período a consecuencia de los daños materiales que sufrieron.



Ahora cada uno los afectados decidirán si aceptan o rechazan la propuesta de compensación que se les formule individualmente; y la suspensión condicional del procedimiento penal se hará efectiva sólo cuando la mayoría absoluta de las víctimas acepten participar en el procedimiento compensatorio, y estén de acuerdo con la oferta económica que se les formule.



El acuerdo considera tres tramos de compensación: el primero por montos de cero a cinco millones de pesos, el segundo de cinco a 30 millones (con inspección aleatoria de un liquidador) y el tercero de 30 o más, con tope de 250 millones para las víctimas de los incendios de Nilahue Barahona y el Perdigadero, con inspección de liquidador.



«En cualquiera de estos tramos, luego de este procedimiento, la empresa le hace una oferta de pago a la víctima, y la víctima, libre y voluntariamente, señala si está o no conteste y de acuerdo con acceder a este procedimiento. Es decir, aquí no hay nada oculto ni negativo para las víctimas, porque en el peor de los casos, la víctima dice: ‘No estoy de acuerdo, no quiero arribar a esto’ y puede, igualmente, hacer una demanda civil contra la empresa», señaló el fiscal regional (s) Javier Von Bischoffshausen.



Además, se fijarán audiencias cada tres meses para revisar los avances de los acuerdos. En caso de incumplir los porcentajes acordados, la Fiscalía podrá revocar lo establecido en la audiencia y volver a perseguir las responsabilidades penales.