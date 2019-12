Sacerdote Cristián Catalán será restituido en sus funciones

Es necesario trabajar en conjunto para mitigar estos riesgos, que en el caso de la Región de O´Higgins se han manifestado como una mayor ocurrencia de incendios por diversas causas. Esa es una labor que nos preocupa y ocupa, aseguró Iván Quezada.

Tras conocerse la resolución de la justicia que de cierta manera viene a poner fin a la arista penal de la causa de los Incendios forestales via mail el gerente general de CGE Iván Quezada respondió a las preguntas de El Rancagüino donde resaltó los cambios que significaron en la empresa tras los incendios forestales, y los desafíos que ahora se presentan en la relación de la empresa con la comunidad en las 13 regiones del país donde la distribuidora está presente.

Una vez terminada la arista penal de los incendios forestales de 2017, ¿qué lecciones quedaron para la compañía?



Lo sucedido no viene más que a ratificar nuestra permanente convicción de que a nuestros trabajadores no les ha asistido responsabilidad penal alguna en los hechos ocurridos. El acuerdo ofrecido considera una propuesta reparatoria para prácticamente la totalidad de los afectados por los incendios investigados que tuvieron lugar en algunas localidades de la Región de O´Higgins, y establece un procedimiento de reparación rápido y expedito para los damnificados más vulnerables, de manera tal que les evite tener que acudir a largos procesos judiciales, aliviando también el drama humano al que se han visto enfrentados en este período a consecuencia de los daños materiales que sufrieron.



En cuanto a las lecciones, sin duda, y considerando la nueva realidad que nos imponen el cambio climático y la mayor ocurrencia de eventos de este tipo, el desafío principal es trabajar en conjunto con las autoridades y comunidad para prevenir y mitigar sus consecuencias.

-Si bien señalan que los trabajadores de CGE no tienen responsabilidad penal en lo ocurrido, ¿reconocen algún tipo de responsabilidad en el origen de los incendios forestales?, ¿faltó algo por hacer, o alguna situación se pudo haber realizado de mejor manera?



Los incendios forestales que tienen relación con causas eléctricas han sido históricamente entre el 1,6% y el 3% de los casos, y eso no ha variado en los últimos años. Son eventos de ocurrencia excepcional, pero eso no quiere decir que no trabajemos en la prevención de ellos. Hemos implementado y desarrollado un plan integral de gestión de redes que apunta a minimizar lo más posible estos casos, con despeje de líneas, mantenimiento de infraestructura como transformadores y subestaciones y el desarrollo de protocolos de acción ante emergencias, que estamos aplicando.

¿Hubo falta de inversión en la mantención de las líneas?

CGE ha incrementado de forma consistente sus inversiones en mantención de redes eléctricas. Este año que termina están en torno a los 188 mil millones de pesos. Asimismo, entre 2014 y 2018, y tal como se le informó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, las inversiones en mantenimiento de la compañía se multiplicaron por cuatro.

Tras los incendios forestales, qué cambió al interior de CGE y cómo estos cambios se vieron reflejados en el trabajo en terreno.

Desde los eventos del verano 2016-2017, hemos implementado un profundo plan de acción tendiente a minimizar posibles riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas, especialmente en aquellos puntos o zonas que podrían ser críticos por la vegetación. Hay que entender que no existen fórmulas mágicas que permitan tener “cero incendios”, y en esto es cosa de mirar la experiencia de EEUU, donde en el Estado de California los incendios forestales han causado profundos daños, o lo que está pasando en Australia.



Hay que entender que el Cambio Climático nos pone en un nuevo escenario, nunca antes visto, donde debemos trabajar en conjunto las empresas, el Estado y la comunidad para evitar y mitigar los efectos que posibles incendios puedan tener en las comunidades o sus bienes.

Entre las acciones que hemos realizado está la inspección y despeje de más de 7.700 kilómetros de redes eléctricas entre Coquimbo y La Araucanía desde 2017. Este año volvimos a revisar, y despejar en los casos que fue necesario, más de 3.200 kilómetros de líneas. En la Región de O´Higgins estamos terminando la revisión de más de 700 kilómetros de redes. También hemos sumado tecnología, con equipos de última generación que nos permiten realizar desconexiones de manera remota para disminuir el peligro en caso de cortes por caída de árboles u objetos sobre las líneas.



También pusimos a disposición de la comunidad camiones aljibes para apoyar en las labores que sea necesario y hemos destinado generación de respaldo en puntos clave de la Región, para los casos en que tengamos que desconectar de manera preventiva las redes o tramos de las mismas. Acá me quiero detener en este punto. Es probable que esta temporada exista una mayor cantidad de interrupciones, y muchas de ellas serán por seguridad, para evitar o mitigar los efectos de los incendios forestales. Para ello tenemos un protocolo que hemos informado a las autoridades, alcaldes, Intendencia, y también a los organismos encargados del combate de los incendios como bomberos, Conaf y Onemi.

Además del acuerdo reparatorio con las víctimas tenemos entendido que también se entregó una reparación a bomberos ¿En qué consistió esa reparación?



En el caso de Bomberos de Chile, y dado que ellos están directamente involucrados en el combate de los incendios, se le entregarán 150 millones de pesos para que sean invertidos en elementos para el combate de los incendios de todo tipo en la Región. Creemos que para la comunidad es importante que Bomberos cuente con medios necesarios para cumplir su labor, y este aporte ayudará en eso.

Tras este episodio, además en un contexto de estallido social. Cómo evalúa actualmente la relación de CGE con la comunidad, tanto en las zonas urbanas especialmente en Rancagua como con las comunidades rurales, especialmente las más afectadas por los incendios forestales.



La relación con la comunidad es muy relevante para la compañía, y trabajamos en seguir mejorándola. Estamos en trece regiones, de Arica a La Araucanía, y entregamos servicio de distribución eléctrica a casi 3 millones de clientes, en diversos territorios y geografías. Es por esto que desde principios de 2017 implementamos un plan de relacionamiento con la comunidad que nos ha llevado a reunirnos a la fecha con casi 40 mil vecinos y autoridades locales, regionales y nacionales para explicarles que hacemos y como lo hacemos.



En la Región de O´Higgins, y como parte de nuestras acciones, durante 2019 hemos realizado más de 100 reuniones con Juntas de Vecinos, capacitamos a 140 Carabineros y Bomberos en las provincias de Cachapoal y San Fernando y en Chimbarongo en el manejo de riesgos eléctricos; realizamos, en conjunto con ODECU y CONADECUS, talleres de derechos del consumidor y también implementamos Juegos de Agua, donde participaron más de 1.000 niños de las comunas de Santa Cruz, Peralillo, La Estrella, Palmilla, Marchigue, Chépica, Paredones, Pumanque y Lolol.

Somos una empresa que está muy relacionada al territorio donde entrega su servicio y nuestra intención es seguir fortaleciendo la relación con nuestros vecinos.

¿Cuáles son los desafíos pendientes y los logros más destacados en su relación con la comunidad?

Como mencioné, tenemos un plan de relacionamiento con las comunidades y queremos seguir fortaleciéndolo. Es importante que las personas conozcan la labor de CGE, qué hacemos, cómo se entrega el suministro eléctrico etc.



Quizás uno de los desafíos más urgentes, e importantes, tanto para las empresas, como las autoridades y comunidad es tomar conciencia de los efectos que el cambio climático está teniendo y los riesgos que este implica. Es necesario trabajar en conjunto para mitigar estos riesgos, que en el caso de la Región de O´Higgins se han manifestado como una mayor ocurrencia de incendios por diversas causas. Esa es una labor que nos preocupa y ocupa.