EDITORIAL: Un Core empoderado

Controvertida fue la aprobación por parte del Core de 2 mil 500 millones para la renovación de micros y colectivos en nuestra región. El cuestionamiento no estaba ni en el monto, ni en los beneficiarios, sino en la forma en que estos dineros fueron solicitados en una primera instancia sin números que explicaran la inversión, ni menos quienes iban a ser beneficiados con esto.



Lamentablemente en medio de esta pugna política quedaron los beneficiarios del programa, los medios del transporte, pero nuestro consejo regional tenía razón. Es que el consejo no puede ni debe convertirse en un simple buzón donde como un mero tramite son aprobadas las obras priorizadas por el intendente. Es un órgano colegiado, elegido popularmente y que debe vigilar el correcto uso de los recursos fiscales.



Le falta a veces al Core empoderarse más en su papel, o tal vez simplemente dar a conocer de mejor manera su quehacer y el importante rol que cumplen y que más importante se volverá al recibir el gobierno regional una serie de competencias que hoy no tiene a partir de la elección de gobernadores regionales. Son los consejeros los primeros llamados a fiscalizar, sugerir e incentivar políticas locales, no son los parlamentarios quienes tienen este deber. Ellos deben realizar leyes para el país, la región es materia del Consejo regional el que lamentablemente muchas veces ha pasado desapercibido. Terrible en este sentido es el resultado que muestra el estudio realizado por la Universidad de O´Higgins que muestra que gran parte de los habitantes de O´Higgins no sabe quienes son sus consejeros.



Y al mismo tiempo desde el ejecutivo deben entender que el consejo regional, como órgano electo popularmente, no es un mero trámite. Sino es un legitimo mecanismo de dar cuenta a la comunidad que elige a sus consejeros de cómo, para que, con que objetivo se van a gastar los recursos públicos una transparencia que cada vez es más que necesaria.

Luis Fernando González V

Sub Director