El día del estreno de Patricio Graff como nuevo DT de O’Higgins

En la tradicional premiación organizada por el programa “Deportes en la Manuel Rodríguez”, el pedalero fue considerado como el más destacado en los 25 años de dicha entrega.

Por: Ricardo Obando.

Fue la premiación número 25, y en esta ocasión el programa “Deportes en la Manuel Rodríguez” de San Fernando, escogió como es habitual a los mejores deportistas de la temporada, pero también a los más destacados de este cuarto de siglo.

En ese contexto, el ciclista y seleccionado nacional Antonio Cabrera, fue escogido por el espacio que lidera el comunicador Nicolás Gangas como el mejor de los mejores.

Cabrera, que este año destacó con medallas en varias pruebas, entre ellas los Panamericanos de Lima (junto a Felipe Peñaloza, en la prueba Madison) y otros logros como la Copa Internacional de Pista de México (2016), y muchas más, fue reconocido.

Según comentó el ciclista a El Rancagüino, “para mi esto es muy importante, ser el mejor deportista en 25 años en mi ciudad, es como ser hijo ilustre. Cada vez estoy más sorprendido por el cariño que me tienen”.

Es más, recalcó que esta disciplina, para él “es como un trabajo de cualquier persona, mi trabajo es ciclismo y lo trato de hacer de la mejor forma”.

Además, recordó a su padre, quién le inculcó el ciclismo como práctica primero recreativa y luego competitiva (junto a su hermano Juan Francisco). Al respecto, expresó que, “gracias a él estoy en ésto, siempre me tuvo la confianza. Yo en estos 25 años he estado en las premiaciones y seguiré compitiendo, ya que me quedan muchos eventos internacionales más”.

Finalmente, respecto a lo que vendrá en su carrera deportiva en 2020, expuso que, “haré el otro ciclo buscando los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024, y además iré a Bélgica a competir”.

Cabe consignar que, en la cita, se entregaron también reconocimientos especiales para: Juan Carreño López (fútbol profesional), Alejandro Droguett Muñoz (fútbol profesional), Manuel Zapata Orellana (fútbol profesional), Max Sepúlveda Bobadilla (fútbol profesional), Hugo Castañeda Flores (fútbol profesional), Roberto Torrealba Troncoso (fútbol profesional); y a los clubes amateur Unión Guadalupe, Deportivo San Fernando, Unión Real y Real San Martín.

LOS PREMIADOS

Árbitro: Ramón Muñoz Acevedo.

Atletismo: Benjamín Gutiérrez Núñez.

Atletismo Inclusión: Juan Carlos Villarroel.

Agrupación de Técnicos: Óscar Núñez Palma.

Boxeo: Harold Moya Pavez.

Dirigente Boxeo: Pedro Flores Tapia.

Brisca: Fernando Urzúa Soto.

Básquetbol Senior: Jorge Díaz Espinoza.

Básquetbol Infantil: Felipe Serey Cañete.

Ciclismo Juvenil: Agustín Pino Jorquera.

Fútbol Femenino: María Villar Vivanco.

Fútbol Senior: Gabriel Herrera Lizama.

Dirigente Fútbol Senior: Mario González Vera.

Tenis de Mesa: Martín Sepúlveda Inostroza.

Balonmano: Ángel Zavalla González.

Motociclismo: Sebastián Donoso Goas.

Pesca: Emilia López Díaz

Director Técnico: Carlos Moreno Díaz.

Tiro al Blanco: Patricio Wartemberg Muñoz.

Voleibol: Héctor Inostroza Guzmán.

Karate Kempo: Javier Ibarra Inostroza.

Minitejo Damas: Rose Mary Fredes Nilo.

Minitejo Varones: Pedro Cuevas Cortes.

Medio de comunicación: Rolando Villegas Bravo.

Mejor de los Mejores: Antonio Cabrera Torres.

Trayectoria Especial

Atletismo: Elizabeth Gangas Astorga.

Boxeo: Salvador Labbé Silva.

Tenis: Pedro Castro Moraga.

Karate Kempo: Luis Díaz Becerra.

Director Técnico: Germán Cornejo Córdova.

Árbitro: Miguel Pereira Silva.

Trayectoria Fútbol Amateur: Nolasco Valenzuela Torrealba.

Rodeo Chileno: Ruperto Valderrama Miranda.

Dirigente: Germán López Recabarren.

Tenis Damas: Isabel Ubilla Rodríguez.

Kempo Karate: Enrique Díaz Quiroz.

Básquetbol Senior: Jorge Vuscovich Drummond.

Pesca: Juan Riffo Román.

Medio de Comunicación: Luis Apablaza Vargas.

Medio de Comunicación: Marcela Toledo Cornejo.

Atletismo: Macarena Reyes Meneses.

