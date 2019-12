Con fiesta para la comunidad “Bomba Lo Miranda” inaugura flamante cuartel

Con la duda de en que se ha gastado los dineros de la ley espejo del Transantiago la mesa establecida por entre los gremios, el Core y la Seremi debiese sesionar los primeros días de enero.

Luis Fernando González / Gina Pérez

Fotos: Nico Carrasco

Si bien la aprobación o no del presupuesto nunca estuvo en cuestionamiento, igualmente el voto positivo no fue fácil. Así se percibía en el ambiente en la sala de plenarios del Core donde una veintena de dirigentes del transporte llenaban todos los espacios disponibles.



Pero la historia no partió ayer, ni tampoco en la sesión pasada de la comisión de Infraestructura del Core donde no fue aprobada la partida presupuestaria. En un contexto amplio parte en 2011 cuando la llamada ley Espejo del Transantiago ordena que cada peso que el Estado invierta, o más bien entregue en subsidio al sistema de transporte público de la capital, en igual cantidad debe ser destinado a regiones. O en 2014 cuando se produce un desface que subsiste hasta hoy cuando no fueron ejecutados dentro del año todos los recursos o en la poca claridad que existe en que se han gastado estos miles de millones de pesos destinados a la región de O´Higgins en todos estos años.

O en una mirada más específica el problema puede haberse originado el año pasado cuando el Core al aprobar los recursos para este mismo programa “Renovación de Transporte Mayor y Menor” hace preguntas a la Seremi de Transporte que aun no son respondidas. Según señaló durante la sesión el consejero German Larenas “el año pasado se aprobó y se pidió una mesa y los actores desaparecieron”.

Lo cierto es que pocos días antes de fin de año llega al Consejo Regional la solicitud del Intendente de aprobar 2 mil 500 millones de pesos para la renovación de la flota de transporte. Petición que no venía respaldada por nada, ni estudios, datos, o referencias en que se iba a gastar. Es en este escenario es que la comisión presidida por la consejera Johana Olivares pospuso para el día de ayer la votación.



Así cerca del mediodía de este jueves, primero en la comisión y posteriormente en el plenario, fueron aprobados estos 2 mil 500 millones de pesos, donde además estaba la urgencia de que si no eran aprobados antes del 31 de diciembre los fondos debiesen ser devueltos al erario nacional.

En concreto el programa de modernización de Transporte Público de pasajeros mayor y menor apunta a tener una mejor flota de vehículos, así lo explico, Hans González, seremi de Transporte “el parque es relativamente antiguo y tenemos como meta al 2022 ir renovando al menos del 70 % de este parque vehicular eso considerando los nuevos desafíos como lo es incluir la electromovilidad e incluir a personas con discapacidad por ejemplo”, señaló. Consultado por la ayuda directa de estos recursos manifestó que se beneficiarán a 450 taxis y colectivos y a cerca de 60 de microbuses.



Finalmente, los fondos fueron aprobados con el acuerdo de realizar durante el 2020, comenzando en enero del próximo año, una mesa de trabajo entre el Core, los gremios del transporte y la seremi del ramo (ver recuadro). “Yo considero que la votación en sí estaba enfocada en conocer aspectos que la Ley 20.378 que permite financiar esta renovación de flotas tanto de buses como colectivos y que también permite abordar otras aristas y hoy día en base a esa preocupación y querer conocer más de esta ley surgieron dudas y era necesario aclararlas desde el punto de vista normativo y exponer lo que se está haciendo y lo que se hará a futuro en materia de planificación. Eso fue lo que se aclaró y fueron abordados en la presentación” manifestó González.

Dadas estas diferencias entre la Seremi de Transportes y el Core la discusión no fue simple, ante el pleno del Consejo y después de que los fondos fuesen aprobados, el seremi de Transportes Hans González señaló que en Noviembre ellos habían solicitado una reunión con el consejo la que sin embargo no se realizó al mismo tiempo que señaló estar “Accesible” a tener una mesa de trabajo. Solicitó al consejo “no sólo exigirnos a nosotros(….)analizar que más se puede hacer”. Al mismo tiempo el seremi cuestionó que en su presentación haya tenido que explicar desde el origen de la ley en 2011 deslizando así que algunos consejeros no conocían la legislación, al mismo tiempo que aseguró haber oficiado el 26 de noviembre al intendente para la solicitud de estos fondos pasando “mucho tiempo sin acercamiento”. Al mismo tiempo González agradeció a los dirigentes del transporte su labor durante la contingencia. “Fuimos la única región sin el servicio abandonado”, aseguró. Resaltando que eso muestra el compromiso del gremio en “trabajar por las personas y lograr acuerdos”.



Por su parte el consejero Fernando Verdugo- también durante el plenario- señaló que en las palabras del seremi quedaba la sensación de que él tuvo que venir a ilustrar a los consejeros. El ex presidente del Core señaló que muchas veces la ley de presupuesto modifica la condición de alguna ley por lo que siempre es bueno revisar “y no de ignorancia”.

Punto que fue confirmado por el consejero Germán Larenas que afirmó que el dialogo “lo hemos buscado siempre”.

LOS GREMIOS

Tras la aprobación de los fondos, el presidente de Feretracol (Federación regional de taxis y colectivos de la región) Eduardo Lillo señaló que “estamos contentos ya que la preocupación que teníamos desaparece ya que el Consejo Regional entendió que aquí había un error o una mala interpretación y nos quedó claro que existe un serio problema de comunicación entre el Gobierno y el Core y eso originó la situación principal falta diálogo y es lo que se iba a traducir en un problema para nosotros” señaló Lillo al finalizar la sesión quien además agregó que como gremio están dispuestos ver la forma de entregar aportes al transporte escolar y del adulto mayor pero para ello hay que hacer un plan de trabajo y buscar la forma en lograr esos recursos. “No estábamos disponibles que nos condicionarán los recursos menos con estos recursos que fueron ganados en la calle hace cinco años atrás y se nos dijera que debíamos dar beneficios directos” aclaró el dirigente quien a modo de ejemplo manifestó que el gremio hace 12 años tienen restricción voluntaria lo que se traduce que cada taxi colectivo que para una vez a la semana eso al calcularlo al año significa que deja de percibir 2 millones de pesos. A ello el dirigente suma que en el tema del impuesto específico cada auto entrega al Estado por ese concepto 2 millones de pesos “ por lo que no se puede decir que este gremio no entrega aportes a la comunidad . Los hace, ahora si quiere buscar más aportes no hay problema pero trabajemos juntos para así ayudar a la comunidad”. Por la resolución positiva el dirigente adelantó que la paralización convocada para el lunes se suspendía ya que se cumplió que los dineros se entreguen en los plazos establecidos.