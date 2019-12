Festival de teatro Rancagua a Mil llega con destacadas obras para este verano

– Del 3 al 19 de enero será la cita con una programación gratuitos y de calidad, buscando ser una gran vitrina teatral de espectáculos de factura nacional e internacional.

Gina Pérez – Fotos: Marco Lara

Con obras de Bélgica, Estados Unidos más un homenaje al grupo teatral Tiara en sus 45 años,- al que la Universidad Católica entregó el premio de Compañía de Teatro Patrimonial- arranca la octava versión de lo que era Teatro a Mil y que desde hoy pasa a llamarse Rancagua a Mil.

El lanzamiento fue realizado en el Teatro Regional, momento donde la Corporación de la Cultura y las Artes del municipio junto a la Fundación Teatro a Mil informaron de la nueva edición esta vez además acompañaron a este hito, Alejandro González, Director del Diario “El Rancaguino” y Héctor López representando al grupo teatral Tiara quienes quienes serán parte de este certamen que busca consolidarse en la ciudad y se proyecta como el epicentro cultural en verano entre el 3 y el 19 de enero.

El festival una vez más busca contribuir a descentralizar la cultura y brindar espectáculos de alta calidad y nivel. Como siempre, la asistencia será gratuita. Esta edición contempla tres espectáculos, de gran factura y éxito comprobado en otros lugares.

El evento arranca con la celebración del Día del Patrimonio Teatral. En ese contexto se ha preparado mostrar el funcionamiento de un teatro detrás de bambalinas y cuando se apagan las luces y es por ello que se podrá recorrer el Teatro Regional Lucho Gatica en el marco de visitas gratuitas y guiadas por el recinto de Millán N°342. Esto se llevará a cabo el 3 de enero, a las 17 horas, para lo cual los interesados deben inscribirse en el sitio web rancaguacultura.cl y reservar un cupo. Y a las 20 horas se efectuará un homenaje al grupo teatral Tiara en sus 45 años, al que la Universidad Católica entregó el premio de Compañía de Teatro Patrimonial. “Es un orgullo tremendo formar parte de la segunda compañía más antigua del país. Nos sentimos muy honrosos de ser responsables de muchas de las que hoy funcionan en Rancagua, de muchos de sus actores y actrices, los cuales estuvieron en Tiara, y de haber sembrado este granito de arena para contribuir al desarrollo teatral”, señaló el actor Héctor López, uno de sus fundadores.

Por su parte el Alcalde Eduardo Soto Romero, Presidente de la Corporación, “nuestra ciudad tiene la cultura en su ADN y es por eso que hace años realizamos este festival, cuya calidad y convocatoria ha ido en aumento. Es así como se consolida con esta versión y demuestra que se trata de una capital cultural. Por ello desde ahora esta cita pasa a llamarse Rancagua a Mil, porque en verano precisamente este epicentro regional se convierte en vitrina teatral de espectáculos de factura nacional e internacional, con obras de Bélgica y Estados Unidos que poseen una rica puesta en escena y han ganado elogios en la prensa extranjera”.

En tanto, Andrés García, Representante de Fundación Teatro a Mil. Expresó «Estamos muy contentos de estar nuevamente trabajando a la par con el Municipio de Rancagua, por generar en la ciudad un espacio para reflexionar y dialogar desde la cultura, las artes y sobre todo el teatro. Para este 2020 tendremos por primera vez un Rancagua a Mil, que consolida esta alianza de años, fundamental en estos tiempos en que las artes tienen un rol crucial para el amable entendimiento, debate y encuentro en comunidad».

Finalmente para el director del Diario “El Rancaguino”el medio no puede dejar de estar ausente en esta gran versión tal lo ha hecho en años anteriores ya que la cultura ha sido parte de los 104 años de existencia “Desde siempre hemos sido parte de la Cultura, de grandes espectáculos que se presentaron por ejemplo en el Teatro San Martín, y siempre hemos ido en la búsqueda de incentivar la participación y así lograr una vida más cultural no teniendo universidades como otras ciudades y ese ha sido nuestra apuesta contribuir y ser parte de un Rancagua más entretenido y cultural que viene en estos momentos a ser muy positivo para la ciudad ”.

FECHAS A RECORDAR

La primera obra se presentará el 12 de enero, a las 19:30 horas en la Medialuna Monumental de la ciudad. La entrega de invitaciones gratuitas comienza el 6 de enero en la Municipalidad (Plaza de Los Héroes), de 12 a 17:30 horas. La compañía nacional Tryo Teatro Banda abrirá los fuegos de la cita, con una propuesta que aborda la historia de América. Se trata de ‘Tragicomedia del Ande’, espectáculo sobre los españoles Francisco Pizarro y Diego de Almagro, su intención de conquistar el Imperio Inca y la captura de su último emperador, Atahualpa.

El montaje repasa el encuentro de dos mundos y reflexiona acerca del rol que Chile cumplió en esta epopeya, incluyendo en vivo una orquesta de cámara. El elenco cuenta con la participación de la actriz María Izquierdo.

El 15 de enero continúa el festival, a las 19:30 horas en Millán N°342. Ese día la compañía estadounidense ‘Manual Cinema’ deleitará al público de la mano de ‘Frankenstein’. Una impresionante y mágica puesta en escena, que combina música, cine, teatro y marionetas, para dar vida al monstruo creado por Mary Shelley en el siglo XIX. Es decir, la propuesta actualiza y resignifica un clásico universal. Éste es su estreno en el país.

Reconocidos internacionalmente por su particular lenguaje multimedia, este colectivo interdisciplinar une la clásica historia de Frankenstein con la biografía de su autora. De tal modo genera un relato acerca de la belleza y el horror de la creación, desde un punto de vista femenino, mostrando cómo las fuerzas de la familia, la comunidad y la educación moldean la personalidad o la destruyen por su ausencia. La propuesta considera un ensamble con clarinetes, flautas, violonchelo, marimba, percusiones y voces, además de herramientas del cine, ofreciendo un relato visual inmersivo. El montaje ha sido elogiado por medios como The New York Times. “No importa dónde mires, encontrarás belleza e intriga”, dijo por su parte Chicago Sun Times.

El 19 de enero, a las 19:30 horas, desde el sector del Complejo Deportivo Patricio Mekis hasta Avenida Españase podrá ver la última obra del festival: ‘El Jardín de los Ángeles’. Esta propuesta pertenece a los belgas de Theater Tol, una de las compañías de pasacalles más importantes de Europa. En esta oportunidad celebra el amor valiéndose de bailes, destrezas aéreas y canciones en español, francés, italiano y latín. La historia está inspirada en la tradición del ramo de flores llevado por las novias, en principio compuesto por varas de especias cuyo objetivo era espantar fantasmas y malas vibras. Aquí, los novios reciben como regalo un grupo de ángeles protectores y el público en la calle es el gran invitado a esta fiesta.

La representación ya ha estado en la tierra natal de la compañía, como también en Singapur, México y Australia. En esta ocasión recorrerá desde el sector del Complejo Deportivo Patricio Mekis hasta Avenida España, volviendo al punto de inicio. Laasistencia es liberada para ‘El Jardín de los Ángeles’. De tal modo, todos podrán sumarse a esta celebración del amor.