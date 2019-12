Consejos para conciliar el sueño y dormir bien antes de rendir la PSU

Señaló el presidente regional del PRI Antonio Muñoz Caballero evalúa año 2019 post estallido social.

El pasado mes de agosto, un mes y medio antes del estallido social del 18 de octubre, el Presidente Regional del PRI y vicepresidente Nacional de la colectividad Antonio muñoz caballero, visualizaba en parte lo que pasaba en Chile y sin pensar en lo que se venía, daba su mirada regionalista, se mostraba interesado en mejorar la equidad y justicia social en la región. Hoy luego de 70 días en este caos político y social quisimos volver a preguntarle su parecer sobre este año 2019 y cómo evalúa su gestión política.

¿Usted como presidente de un conglomerado político y parte del gobierno cómo evalúa la contingencia vivida este 2019?



Tenemos claridad de que nuestro partido es nuevo, en crecimiento. Nos interesa por sobre todo contribuir al desarrollo de las regiones, pero que esto sea armónico con las aspiraciones de la ciudadanía. Tenemos conciencia de que es una gran oportunidad que otros partidos no tienen pues somos regionalistas, cristianos y pro familia, no tenemos un pasado que nos condene y no tenemos vínculos con grandes conglomerados, tampoco somos dueños de centros de estudios.



Luego de la inscripción en Servel del El PRI en estos últimos tres años y participa activamente en O’Higgins dentro del conglomerado de Chile Vamos ¿han logrado sacar algunas conclusiones?

Cuando inscribimos el PRI en la Región el 2016, fue con mucho esfuerzo y éramos pocos, fuimos 870 militantes ante Servel, militantes de toda la Región en junio 2017. Hoy somos según cifras oficiales al mes de noviembre del año 2019 unos 1120 militantes, lo que nos llena de satisfacción porque a la inversa de lo que ocurre con otros partidos políticos nosotros sumamos personas. Considero que otro hito importante en la elección del 2018 donde logramos sumar unos 12.500 votos en la región y solo nos faltaron 200 votos para conseguir un puesto en el concejo regional.



¿Cómo presidente del partido qué esperan para el 2020?

Esperamos seguir sumando militantes, muchos jóvenes y mujeres que adhieren a nuestro propósito, tenemos participación en el Gobierno Regional, se valora nuestro aporte en la Intendencia y Chile Vamos, nosotros apoyaremos con fuerza el plebiscito de Abril, trabajaremos con nuestros pre candidatos para la elección 2020 y acompañaremos a los jóvenes y mujeres del PRI que se sumaron el 2018-2019 a este gran proyecto Regionalista.



¿Tienen algunas estrategias para posesionarse en las futuras elecciones?

Sin duda trabajaremos de forma conjunta en unidad, con todos los actores que garanticen un proyecto político trasversal, regionalista, valorando la juventud y experiencia, la meritocracia y por sobre todo el respeto por la tierra, la minería y el prójimo.



¿Qué le diría a la gente que hoy no se interesa por la política o los jóvenes y mujeres de hoy?

Sé que hay mucha rabia y descontento por cómo se hace la política hoy día , y eso tiene que ver con la molestia ciudadana a los rostros que se van perpetuando en el poder, es por lo mismo que los invito a sumarse al proyecto Regionalista PRI un proyecto nuevo, que creen en los jóvenes y en desarrollo de la región a través de su capital humano que no espera que le den nada, sino que la oportunidad para trabajar por una mejor región. A los interesados los invito a visitar la página www.Priohiggins.cl o facebook Pri OHiggins, o bien llamar al móvil 9-61258757