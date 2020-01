Nueva jornada de movilizaciones en Rancagua

En Rancagua, de las cuatro ambulancias que cuentan para una normal cobertura, desde este lunes sólo cuentan con dos operativas.



Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas



En alerta se mantienen los funcionarios del Samu Región de O’Higgins, por una compleja situación es la que estaría afectando la labor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Y es que la falta de ambulancias, denunciada por sus dirigentes, está dificultando la cobertura de este servicio en la Región de O’Higgins.



Antes de año nuevo, el los funcionarios llamaban por redes sociales al autocuidado de las personas ante la falta de 4 de las 14 ambulancias del parque automotriz regional, las que no estarían en condiciones de atender emergencias.



Así lo dejó en evidencia el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez “La base Peumo está funcionando con un móvil prestado que no puede salir de la comuna, San Fernando tiene dos, Santa Cruz tiene una, Pichilemu tiene una, Chimbarongo no tiene porque quedó en panne este lunes; Rancagua tiene cuatro, pero dos funcionando desde este lunes; Graneros tiene una. Kauffman (taller) tiene dos en mantención hace más de un mes y el taller externo tiene tres”, declaró en ese entonces.



No obstante, este jueves a los deterioros mecánicos se sumó una ambulancia más de Rengo, base Samu que trabaja con dos ambulancias, pero que actualmente sólo tiene operativa una de ellas, expuso Pérez“Aparte de los 4 móviles que tenemos pendientes, se suma Rengo, ambulancia que andaba en un procedimiento y se le trabó la dirección con peligro de volcar o chocar; y debido a toda esta situación ya no son 4 móviles, son 5 móviles menos”.



Es por esto que el dirigente llamó a las autoridades a hacerse cargo del déficit de vehículos de emergencia para la región “Hace falta que las autoridades se hagan presente, el intendente, los parlamentarios, el Ministerio, nos hemos conseguido diversos tipos de reuniones para que vean el caso en que nos encontramos”, declarando que desde septiembre esperan la respuesta del intendente para audiencia y hasta la fecha no han tenido respuesta, expone Pérez.



“No estamos dando abasto con nuestros móviles, esto no pasa por un problema de taller, pasa por una mala mantención que fueron dos años que no se les hizo y que tengamos que estar dependiendo de hospitales periféricos y pedir máquinas prestadas no corresponde, porque los hospitales quedan sin móviles. Esa es la cruda realidad de esta región, aquí faltan móviles. Aquí por lo menos debemos tener 6 móviles para poder sacar los móviles en panne. Es una situación que va a ir en desmedro de nuestros usuarios”, sostuvo el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez.



Es por esta nueva crisis que está viviendo el SAMU Región de O’Higgins, es que no descartan manifestarse “esto no da para más, y si no tenemos resultados de aquí al lunes, nos vamos a movilización”, finalizó el dirigente.