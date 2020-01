Funcionarios del SAMU denuncian que cuenta con cinco ambulancias menos y no descartan movilizaciones

Para dar cobertura a la región cuentan con 9 ambulancias, donde en Rancagua, de sus cuatro ambulancias, desde el lunes pasado sólo cuentan con dos operativas.

Gisella Abarca





En alerta se mantiene el Samu Región de O’Higgins, por una compleja situación que está afectando la labor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Y es que la falta de ambulancias, denunciada por sus dirigentes, está dificultando la cobertura de este servicio en la Región de O’Higgins.



Esto, porque antes de año nuevo, el SAMU Región de O’Higgins llamaba por redes sociales al autocuidado de las personas ante la falta de 4 de las 14 ambulancias del parque automotriz regional, las que no estarían en condiciones de atender emergencias.



Así lo dejó en evidencia en ese entonces el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez informando que la Base Peumo está funcionando con un móvil prestado, Chimbarongo no cuenta con ambulancias desde este lunes por estar en panne; de sus 4 móviles, Rancagua cuenta con 2 desde el lunes. Mientras que San Fernando trabaja con dos, Santa Cruz con una al igual que Pichilemu y Graneros.



No obstante, el jueves recién pasado a los deterioros mecánicos, se sumó una ambulancia más de Rengo, Base Samu que trabaja con dos ambulancias, pero que actualmente sólo tiene operativa una de ellas, expuso Pérez “Aparte de los 4 móviles que tenemos pendientes, se suma Rengo, ambulancia que andaba en procedimiento y se le trabó la dirección con peligro de volcar o chocar; y debido a toda esta situación ya no son 4 móviles, son 5 móviles menos”.



Es por esto que el dirigente llamó a las autoridades a hacerse cargo del déficit de vehículos de emergencia para la región “Hace falta que las autoridades se hagan presente, el intendente, los parlamentarios, el Ministerio, nos hemos conseguido diversos tipos de reuniones para que vean el caso en que nos encontramos”, declarando que desde septiembre esperan la respuesta del intendente para audiencia y hasta la fecha no han tenido respuesta, expuso Pérez.



“No estamos dando abasto con nuestros móviles, esto no pasa por un problema de taller, pasa por una mala mantención donde hubo dos años que no se les hizo y que tengamos que estar dependiendo de hospitales periféricos y pedir máquinas prestadas no corresponde, porque los hospitales quedan sin móviles. Esa es la cruda realidad de esta región, aquí faltan móviles. Aquí por lo menos debemos tener 6 móviles para poder sacar los móviles en panne. Es una situación que va en desmedro de nuestros usuarios”, sostuvo el dirigente Iván Pérez.



Es por esta nueva crisis que está viviendo el SAMU Región de O’Higgins, es que no descartan manifestarse “esto no da para más, y si no tenemos resultados de aquí al lunes (hoy), nos vamos a movilización”, finalizó el dirigente.

“Hemos mantenido la flota de ambulancias y la atención a nuestros usuarios”

Respecto a la situación actual que vive el SAMU Regional que trabaja actualmente con 9 dispositivos para toda la región, el Jefe Samu O’Higgins, Álvaro Guzmán expuso “Efectivamente tenemos algunas situaciones de mantenciones reparativas de las ambulancias SAMU, una de ellas -que se renovó el año pasado- presentó una falla que tiene que ver con la conversión que hizo la empresa que la transforma en ambulancia. El taller de la marca ya dio su opinión y tenemos que enviarla a Santiago el lunes (hoy)”, expuso.



Guzmán detalló que “De las otras dos ambulancias que tienen más larga data, se ha tratado de buscar la causa de su falla, ya llevamos 20 días más o menos con cada una de ellas y el taller asignado no ha podido encontrar la falla; por lo tanto, estamos trasladándola a otro taller de la marca que nos pueda dar seguridad que encuentre la falla efectiva y pueda reparar”, explicó.



Agregó “Aún así, hemos mantenido la flota de ambulancias y la atención hacia nuestros usuarios con coordinaciones más eficientes con los diferentes establecimientos o los diferentes prestadores de servicios de ambulancias en la región, lo que además gracias al autocuidado de las personas, el SAMU ha podido dar respuesta a los requerimientos”.



El Jefe Samu O’Higgins, Álvaro Guzmán dio a conocer que este año que recién comienza será clave para renovar los móviles de emergencia “Este año estamos esperando un gran proyecto de reposición de ambulancias y con esto queremos ser optimistas en que se podrá resolver la situación de estos móviles especiales, que son los SAMU que atienden urgencias vitales,