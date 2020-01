Psu, acceso a la universidad y educación secundaria

Complejo escenario se desató en la jornada de ayer con la suspensión de la PSU de Historia, y con la no realización de la Prueba en varias sedes, entre ellas en Pichilemu.



Se acusa a la PSU de segregar, puede ser cierto porque es una prueba que pone de relieve el conocimiento y lamentablemente demuestra que los contenidos de algunos fueron más profundos que los de otros. Pero también es cierto que sea cual sea el sistema de ingreso a la universidad que se adopte, este sistema será discriminador. Precisamente porque por el criterio que se establezca de alguna u otra manera se discriminará quienes puedan entrar o no a la universidad. No todos pueden acceder a la educación superior, ya sea por intereses, capacidades, vocación o simplemente por cupos.



Un problema distinto es que por mucho tiempo se ha considerado a la universidad como la única opción, y así existe una sobreabundancia de profesionales en algunas áreas, muchos de los cuales han debido endeudarse para pagar sus estudios, y al final terminan trabajando en labores muy lejanas de sus estudios y con sueldos muy bajos. Muchas veces es más cotizado un técnico.



La PSU no puede, ni debe ser el fin último de la educación secundaria. Pero también es cierto que parte del gran problema que vemos hoy es que la mentada calidad de la educación no es para todos y se nota mucho el establecimiento donde uno estudia. La solución profunda, por tanto, no está tanto en el sistema de acceso a la universidad sino en mejorar la educación secundaria, donde lamentablemente mientras muchos se ven obligados a protestar por tener mejores oportunidades, otros se dedicaron simplemente a estudiar.

Luis Fernando González V

Sub Director