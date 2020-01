Comisión de Salud del Core tendrá tendrá sesión especial por problema de ambulancias del SAMU

A fines de enero se citará al director del Servicio de Salud (s) O’Higgins, Fabio López y Dirigentes de SAMU O’Higgins para abordar la compleja situación que vive el Servicio de Atención Médica de Urgencia a fin de buscar una solución al problema.

Gisella Abarca

Para el martes 28 de enero, a las 11:30 horas quedó agendada la cita en que sesionará la Comisión de Salud del Consejo Regional en que serán convocados el director del Servicio de Salud (s) O’Higgins, Fabio López y dirigentes de SAMU O’Higgins para abordar la compleja situación que vive el Servicio de Atención Médica de Urgencia.



Así lo informó el Presidente Comisión de Salud del Consejo Regional, Gerardo Contreras “ayer en comisión de régimen interno, se trató la inquietud de lo que está pasando con las Base Samu, donde muchas ambulancias están en malas condiciones y nosotros como parte del Gobierno Regional hemos estado trabajando en un convenio de programación que también incluyó algunas ambulancias Samu donde entregamos 26 ambulancias en el 2019, pero sabemos que son insuficientes”, expuso.



En esta línea Contreras agregó “Ahora me corresponde tomar cartas en el asunto, donde por la Comisión de Salud voy a citar al director del Servicio de Salud O’Higgins para poder ver de qué forma podemos solucionar el problema, no sé si haciendo una reinversión hablando con el Intendente, buscar alguna forma de poder solucionar el problema, porque en realidad aquí afecta a Rancagua y la región completa y el tema de movilización es un punto importante dentro de la salud y hay Bases Samu que están funcionando con una ambulancia y hay oportunidades en que se producen una o dos emergencias y están con problemas”.



Es por esto que el Presidente Comisión de Salud del Core, citará a los dirigentes del SAMU, al director regional del Servicio de Salud y a su equipo “para poder buscar la forma de poder llegar a un buen término y llegar a una solución pronta”, expuso Contreras.

LA SITUACIÓN

La semana pasada, en las páginas de nuestro diario, los funcionarios del SAMU denunciaron que contaban con cinco ambulancias menos de las 14 que cuenta el parque automotriz de O’Higgins, trabajando actualmente con 9 de ellas, por lo que no descartan movilizaciones pues la falta de ambulancias está dificultando la cobertura de este servicio en la Región de O’Higgins.

La crítica situación se desencadenó días previos a año nuevo, cuando el SAMU llamaba por redes sociales al autocuidado de las personas ante la falta de ambulancias de la flota regional que no estarían en condiciones de atender emergencias.



Así lo dejó en evidencia el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez informando que la Base Peumo está funcionando con un móvil prestado, Chimbarongo no cuenta con ambulancias por estar en panne; de sus 4 móviles, Rancagua cuenta con 2 operativos. Mientras que San Fernando trabaja con dos, Santa Cruz con una al igual que Pichilemu y Graneros. A éstas, el jueves pasado se les sumó el deterioro de una ambulancia de Rengo, Base Samu que trabaja con dos ambulancias, pero que actualmente sólo tiene operativa una de ellas.



Así lo informó el presidente de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez “seguimos con las mismas 5 ambulancias sin funcionar, no ha cambiado en nada la situación de una semana para otra. No hemos tenido ninguna reunión con el Servicio de Salud, pese a que la hemos pedido formalmente con nuestros dirigentes nacionales para saber cómo vamos abordar esta problemática basados en que el director del Samu, Álvaro Guzmán dice que está todo bien y no es así, porque él debiera ver la realidad que no es lo que él dice, que no hay móviles y no estamos trabajando de manera normal”, sostuvo. Según lo informado por el servicio de Salud, existirían móviles de remplazo para las ambulancias con problemas mecánicos, sin embargo no se ha precisado de que hospitales fueron prestados estos móviles, que función cumplían antes de esta contingencia, ni como se ha subsanado su salida de las funciones habituales que cumplían, ni si cuentan con las instalaciones necesarias para soportar los equipos necesarios para un móvil avanzado.



Agregó Pérez que “con los dirigentes nacionales estamos pidiendo una reunión de carácter urgente con el director del Servicio de Salud para la próxima semana, y luego de eso veremos las acciones correspondientes a lo que pueda pasar debido a la situación, porque no estamos ajenos a que otra máquina caiga y eso significa menos móviles para el parque automotriz de la región donde vamos de mal en peor”, finalizó.