Carabineros inició “plan verano seguro”

En una ceremonia realizada en Pichilemu, el Jefe de la VI Zona de Carabineros O´Higgins, General Álex Chaván Espinosa, junto al gobernador de Cardenal, Caro Carlos Ortega Bahamondes y la coordinadora regional de seguridad pública, Macarena Matas Picart se dio el vamos a los servicios preventivos integrales dispuestos para esta temporada estival en las comunas de Pichilemu, Navidad y Paredones.



“Este año por la contingencia que todos conocemos, éste servicio estuvo en duda hasta el último minuto, pero dada la importancia que tiene para nosotros dar tranquilidad a quienes se han ganado un merecido descanso, sumado nuestro compromiso fundamental de entregar paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos, finalmente nuestro general director decidió llevarlo a la práctica, para quienes nos necesiten y nos requieran”, manifestó el Jefe de la VI Zona O´Higgins.



Carabineros hasta el término de la temporada estival, reforzará la tarea preventiva y de fiscalización, de manera tal de potenciar los controles vehiculares para garantizar la seguridad de conductores y peatones en sus respectivos desplazamientos por las zonas de mayor concentración de veraneantes. Este plan preventivo también considera la habilitación de retenes temporales que juegan un rol fundamental en el trabajo policial, ya que permite resguardar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que llegan a disfrutar de las playas de la región de O’Higgins.

No obstante ello, el General Chaván consideró importante señalar que estos servicios integrales, no tendrán positivos resultados si la ciudadanía no asume su rol de autocuidado. “Todos somos responsables de mantener medidas de resguardo que nos permitan disfrutar de nuestras vacaciones en completa normalidad y sin hechos que lamentar”, sostuvo.