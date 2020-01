Nueva empresa de mantención de luminarias públicas se hace cargo de la comuna de Rancagua

Productos gourmet con materias primas de la Región de O’Higgins son los que elaboran los cinco alumnos que se graduaron del curso de Comercio Exterior. De mano de sus profesores, obtuvieron en el Hotel Manso de Velasco en San Fernando, el certificado que corroboró que pasaron los contenidos básicos para comenzar a tramitar la exportación de sus bienes.

La capacitación formó parte del proyecto FIC Exporta Chile Gourmet, cuyo objetivo consiste en conectar a empresas que elaboran productos Gourmet de la región de O’Higgins con el mercado estadounidense. Una iniciativa ejecutada por la Universidad Central de Chile que es financiada por el Gobierno Regional y su Consejo Regional.

José Luis Sepúlveda, coordinador del proyecto, aseguró que cumplieron con un hito muy relevante y que probablemente los alumnos pronto puedan exportar sus productos a Estados Unidos, entre ellos destacan: Francisco Valenzuela con “Perlas de Sabor”, Gustavo Carvallo con “Gin Provincia”, Lorena Mardones de “Cabrita Alegre”, Juan Pablo Berríos de “ECS Ltda”, Carlos Díaz con “Fittrun”, Pamela González con “Casa Sol”, Héctor Quinteros de “Tesoros de Cahuil”, Patricia González con “Manzana y Canela” y Bárbara García “Mi Huerta Ancestral Gourmet”.

Durante la jornada también se realizó una exposición sobre “La importancia de la imagen de Chile para el proceso exportador”. Realizada por María José Massai, jefa de alianzas estratégicas de Imagen de Chile y Sebastián Maturana, gerente comercial de Maturana Winery. La primera estuvo centrada en dar a conocer cómo acceder al programa de uso de marca de la fundación privada que tiene como misión promover la imagen del país a nivel internacional para contribuir a la competitividad.

“La marca país es la estrategia para impactar positivamente las percepciones en torno a Chile, resaltando ciertos atributos propios de su identidad y ampliando las posibilidades para la atracción de talentos, las exportaciones, las inversiones externas y el turismo. Hoy es fundamental construir y fortalecer una identidad única y competitiva del país, que apunte a que Chile sea considerado por otros como un destino atractivo en todas sus dimensiones”, explicó Massai quien agregó que cuentan con más de 600 marcas asociadas hasta el momento.

Mientras la ponencia de Maturana estuvo centrada en cómo han llevado a cabo el proceso exportador de sus vinos a más de 15 países, los que han sido reconocidos por su calidad. En 2017 obtuvieron el premio The best chilean producer siendo un emprendimiento que surgió el año 2010 bajo el lema de que no existen recetas, “sólo nos mueve la pasión por crear vinos únicos”, declaran.

Las clases del curso de Comercio Exterior contaron de cinco sesiones de cuatro horas pedagógicas cada una impartidas por Hugo Baierlein y Ana Candia, especialistas en el área. “Tres sesiones fueron netamente sobre el proceso exportador, las instituciones, las cláusulas de compra y venta del comercio exterior. Después entramos a los temas más profundos de los tratados de libre comercio, específicamente de Estados Unidos y de Europa. También las reglas de origen que deben cumplir los productos para poder gozar de arancel cero en los mercados de destino”, comentó el gerente general de Baierlein Consulting SpA.

Baierlein expresó que se debe poner mucha atención en el tema de los registros sanitarios y el etiquetado de los productos. Conocimientos que destacó como claves para poder dar el siguiente paso que es abrirse a nuevos destinos comerciales, sin embargo, dio fe que los asistentes salieron bien preparados.

El jefe de la iniciativa FIC, José Luis Sepúlveda, proyecta y espera que dentro del primer semestre de 2020 varios de los productos locales puedan estar en las góndolas de los supermercados de Estados Unidos o participar en las principales ferias y/o eventos de comidas y bebidas que se realizan en Nueva York o San Francisco.