En 2020 podría comenzar la primera fase del nuevo Liceo Claudio Arrau

El rector, Rafael Correa, llamó a deponer la toma a través de un comunicado. Sin embargo, el grupo de estudiantes que organizaron la ocupación del establecimiento, piden apoyo a la comunidad universitaria para regularizar la situación con el cumplimiento del petitorio de la anterior movilización.

Alexis Aravena

Fotos: Nico Carrasco

El día lunes, un grupo realizó la ocupación del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins por lo que reclaman como no cumplimiento del acuerdo con el que se bajó la toma anterior que se vivió en el mes de noviembre.

El rector, Rafael Correa, a través de un comunicado rechazó la ocupación y llamó a deponer la movilización. “Reitero nuestra voluntad de diálogo con todos los miembros de la comunidad ante cualquier problema que los/las aqueje en un marco de fraternidad y respeto”, señaló en el escrito.

Catalina Mardones, vocera de los estudiantes en toma de la UOH, aseguró que “la toma de las dependencias de la universidad se debe al hecho que hubo un incumplimiento del petitorio de la toma anterior, la cual terminó en noviembre”.

“Dentro de eso se planteó la flexibilidad que iban a tener los docentes, el cumplimiento de pruebas, y la materia pendiente. Pero pasó diciembre, luego enero y hay cosas que no se cumplieron, como la marcha blanca, la cual establecía que no existiría una sobrecarga académica, dejando en claro que el número de evaluaciones por semana, no serían más de dos. Sin embargo, hemos visto que compañeros tienen cinco o incluso seis pruebas, una tras otra”, aseguró.

Estudiantes se han reunido con autoridades y directivos, llegando a acuerdos. Sin embargo, esto ha sido solamente para algunas carreras, por lo que la toma sigue en pie, afirmaron desde la toma. Además, los estudiantes movilizados, recalcan que, pese a que se había llegado a un acuerdo de no tomar evaluaciones, hasta el día de hoy se sigue evaluando de forma online, por lo que no bajarán la ocupación hasta que todas las carreras tengan una solución a sus demandas, aseguraron.