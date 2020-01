Jaime González, alcalde de San Vicente: “ Se están secando norias cercanas al pueblo que beben de esa agua”

El mayor problema lo estarían viviendo los habitantes del sector Callejones donde el municipio ha debido proveer del vital elemento. Por tal razón esperan concretar solución en los próximos días tras reunirse con la empresa sanitaria que abastece al sector.

La comuna de San Vicente es una de las muchas que están siendo afectadas por la sequía la que ha sido catalogada como una de las más graves de los últimos 60 años. Tal situación tiene muy preocupado al alcalde de la comuna, Jaime González lo que lo motivó a reunirse con el Intendente Regional para plantear la situación que aqueja especialmente al sector Callejones.



La escasez hídrica estaría afectando a noventa familias en la comuna a quienes el municipio constantemente debe llevar agua, debido a que se están secando sus norias. Es por ello que para el próximo 14 del mes en curso la autoridad comunal se reunirá con la empresa Essbio, con la cual espera concretar la entrega de este servicio por separado, de agua y el alcantarillado, ya que tendría la facultad de permitirlo por emergencia y ya que éste último incluye un proyecto muy costoso.

“La región está enfrentando un problema hídrico grave. San Vicente no es la excepción. El tema productivo por un lado está afectando a los agricultores, pero la crisis que nos afecta directamente es que se están secando norias en sectores cercanos al pueblo que beben de esa agua. Hoy estamos entregando agua a 90 familias con camiones aljibes y nuestro temor es que eso acreciente más”, expone el alcalde de la comuna, Jaime González a El Rancagüino. Agrega que es por eso que se reunió con el Intendente Regional, Juan Masferrer, para exponer la dificultad de abastecimiento que han debido resolver con camiones aljibe y apunta que el área que tiene concesionada Essbio, pueda ampliar y así abastecer al sector. “Al extender redes puede abastecer. Hacerlo nosotros todos los días es un costo muy alto y no es lo más óptimo para las familias y es por ello que expusimos el tema a la autoridad regional para ver soluciones al respecto”. La preocupación de González es que debido a que las norias del sector se están secando, esto puede ir empeorando más la situación y como municipio no puedan dar abasto ante la problemática. “El tema hídrico es preocupante para la comuna, muchos han perdido siembras. Sé que mi situación es algo que están viviendo mis otros pares- alcaldes- y es por eso que espero reunirme con otros para así ver junto a agricultores la situación real esto es un tema nuevo para los municipios. Estamos enfrentando un gran tema. Si se deja de producir eso traerá cesantía y los municipios nos veremos complicados”, soslaya.



Fernando Ramos, dirigente del Comité de Agua Potable Sector Callejones, explica que “efectivamente estamos con problemas con el agua no contamos con agua potable y la municipalidad nos está entregando agua dos días a la semana. Se llenan estanques y es un aporte pero no es lo óptimo, y las norias están secas”. Es por eso que el vecino espera las conversaciones con la autoridad comunal y las gestiones realizadas por éste surtan efecto. “Aquí en la comuna hasta se han perdido subsidios por no contar con el servicio. Nos hemos reunido con el alcalde y esperamos que el municipio agilice este tema. Esperamos que el alcalde logre soluciones concretas ya que San Vicente aún no cuenta con alcantarillado completo en la comuna”, y agrega que hay un mega proyecto de construcción del Hospital, “pero es un proyecto que está pensado para diez años más y que pasa con nosotros todo este tiempo”.

RECEPCION DE INTENDENTE

El alcalde de la comuna resalta la disposición del Intendente Regional en este tema, pero aun así espera que se concreten algunos compromisos, todo con el fin de poder llevar buenas noticias a la comunidad sanvicentina. “El intendente ha manifestado disposición al diálogo y es por eso que esperamos que se concreten y tengo muy presente que hay temas que hay que buscar en conjunto el financiamiento. Hay temas trascendentales que van en beneficio para toda la comuna”, concluye.