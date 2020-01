Región es la que menos se ha quemado a nivel nacional

Los vecinos de Villa Jardines de La Compañía representados por su presidenta Gricelda Reynoso presentaron una carta al municipio para encontrar una solucionan definitiva.

Gina Pérez

Fotos: Héctor Vargas

Sin solución aún se encuentran los vecinos de la Villa Jardines de la Compañía, en el sector oriente de la comuna de Rancagua que afecta a sus más de 114 familias cercanas al lugar. El hecho es que lo que en un principio fue catalogado como micro basural y que existe en plena Av La Compañía crece cada día. Así lo pudimos constatar al visitarlo después de cuatro meses- fecha en que realizamos la primer denuncia-. En ese momento, los mismos vecinos nos pusieron al tanto de la mala situación que los viene afectando desde hace ya bastante tiempo.



Insalubridad, reiterados incendios ocasionados por los mismos habitantes, jóvenes drogadictos, que han hecho del lugar su hogar, el sector es ocupado diariamente como apósito de maderas, troncos, enseres en desuso, juguetes, ramas. Los vecinos denuncian que prácticamente a diario llegan camionetas de particulares a dejar basura en el lugar.



“Estamos desesperados y por segunda vez estamos ante lo mismo, y la respuesta es la misma que no pueden hacer nada ya que el recinto es privado. Esto se ha transformado en un lugar “autorizado” para botar basura claro ilegal” señala muy acongojada la presidenta de la villa Gricelda Reynoso.

Son distintos los temas que los afectan siendo uno de ellos que en el lugar se provocan incendios lo que pone en riesgo a la comunidad cercana al lugar. Por tal hecho la representante de los vecinos reunió más de 150 firmas con una carta la que presentaron en el municipio en la mañana del lunes 13 de enero esperanzados en que esta vez sí se logre una solución definitiva. En ella hacen ver principalmente que a la fecha no han tenido ninguna solución al problema que los aqueja “los incendios son a menudo y es preocupante. No entendemos como esto puede seguir sucediendo y no nos tomen en cuenta acaso esperan que pase algo más grave esto nos tiene muy mal no nos pueden decir que no se puede hacer nada necesitamos una solución”, explica Reynoso.



Esta situación afectaría no sólo a la Villa que representa sino además la Baltazar Castro, Villa Los Naranjos, Villa El Trigal, “esto cada vez crece más y no puede seguir así y vemos con tristeza que las autoridades no le ponen urgencia a esta realidad que nos indigna”, explica la presidenta del sector.

Tal preocupación es más fuerte para los vecinos que colindan directamente con el lugar, la vecina Mirna Flores nos relata que ya la situación la supera y que la tiene muy desanimada “Aquí ya esto es incontrolable son las mimas personas y ahora la situación es peor pelean y allí se ponen violentos, y la basura ya llega hasta las veredas esto ya es incontrolable y son meses que no han venido antes venían y se la llevaban. Y los incendios ya perdí la cuenta aquí cada vez es peor la situación y es un peligro. Aquí está lleno de ratones y eso a nadie le preocupa”.

Es por eso que los vecinos esperan una solución definitiva en el tiempo ya que hasta la fecha han visto que una vez cerraron el lugar pero eso no duró mucho tiempo “la otra vez el cierre fue una burla sólo pusieron panderetas que duraron dos semanas y que ni siquiera pusieron cemento y un día cualquiera esto estaba botado nuevamente “argumenta.



MUNICIPIO

Por parte desde el municipio rancagüino, ante la nueva denuncia que presentan los vecinos explicaron telefónicamente estar al tanto del grave hecho, y que efectivamente al pertenecer a un privado el conducto regular es notificar al dueño, hecho que ya lo han hecho anteriormente para que proceda al cierre perimetral y que paralelamente también han realizado limpieza en el lugar, pero efectivamente al estar abierto eso lo hace propicio para que esto se repita constantemente.