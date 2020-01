Labocar investiga incendio en Graneros

Una positiva reunión sostuvo el director (s) del Servicio de Salud, Fabio López, con el equipo directivo del SAMU y representantes del gremio Fenats Base SAMU-SAR, que agrupa a la mayoría de los funcionarios de dicho dispositivo, analizando y buscando soluciones a los problemas de las ambulancias.



Al respecto, el director de Servicio agradeció a los funcionarios de SAMU por su disposición al diálogo y el trabajo continuo que se ha estado realizando, precisando que la reunión efectuada tuvo un carácter netamente operativo “en la cual revisamos los procedimientos respecto a la mantención de los móviles, y el ingreso a taller, además de coordinar nuevas acciones respecto a la reposición de algunos móviles, dentro de lo cual dimos cuenta de las gestiones que se están haciendo para reponer al menos 3 nuevos móviles a través de fuentes de financiamiento regional y/o sectorial, para ver la forma de soslayar los problemas que hoy estamos teniendo”.



Asimismo, Fabio López precisó que se ha estado velando porque “el SAMU esté permanentemente operativo y queremos dejar en claro a los usuarios que estamos procurando sacar esta tarea adelante, tal como lo hicimos para el año nuevo, donde tuvimos varios móviles fuera, pero las bases estuvieron totalmente operativas”.



Por su parte, la dirigente de Fenats Base SAMU-SAR, Patricia Parra, indicó que durante la reunión se buscaba “dar una solución al problema real que estamos viviendo en estos momentos, que es muy complejo porque de los 14 móviles que tenemos, sólo 10 están operativos, lo que nosotros necesitamos son móviles de reposición que hoy día no existen, entendemos también que la dirección ha hecho los esfuerzos necesarios para poder tener la cobertura que se necesita para la comunidad pero es compleja la situación”.



Agregó la dirigente que este no es problema sólo de SAMU O’Higgins “sino que, a nivel nacional, porque casi todos los SAMU están con problemas en sus máquinas, así que creo que hay que ver una solución a nivel nacional de esta situación crítica que hoy se está viviendo. Lo cierto es que por dotación a nosotros nos corresponde 14 móviles y eso es lo que tenemos actualmente, no existen máquinas de repuesto y es lo que debería contemplarse hacia adelante, dos o tres máquinas que en caso de que alguna falle pueda reponerse con esas, lo que también permitiría hacer las mantenciones preventivas a los móviles, porque no se pueden muchas veces sacar a mantención preventiva porque no hay máquinas de reposición”.



En este sentido, el director confirmó que si bien el año pasado se compraron 3 móviles de reposición, eso implicaba “que los móviles que se reemplazaban debían ser dados de baja, lo que ha dificultado tener ambulancias de reemplazo para el caso de fallas en vehículos que a diario recorren más de 100 km en promedio y que como todo vehículo, presentan problemas, y para eso estamos elaborando un plan que nos permita salir adelante con esa tarea”.