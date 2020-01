Vuelve el boxeo olímpico a Pichilemu

Deportes Santa Cruz quiere dar que hablar en la Primera B 2020. El goleador de 38 años espera ser un aporte en la campaña del equipo que nuevamente dirigirá Osvaldo “Arica” Hurtado.

Ricardo Obando.

Feliz por tener esta oportunidad y consciente que su figura será importante para el crecimiento de los más jóvenes del plantel se mostró Humberto Suazo tras ser presentado como nuevo refuerzo de Deportes Santa Cruz.



El goleador de 38 años, se explayó respecto a sus anhelos para este 2020, donde no prometió goles, sino que más bien trabajo para aportar al grupo que está conformando Osvaldo “Arica” Hurtado, el DT.



“Se que en el equipo voy a tener un papel importante, pero también lo que dice el profe, dejar una enseñanza a los cadetes. Creo que eso es muy importante y el poden entrenar en la ciudad es muy bueno para la gente”, sostuvo “Chupete”, que por varios años la rompió en Colo-Colo y en el Monterrey de México.



Es más, el delantero puntualizó que “mientras esté disponible, voy a dar el ciento, todo lo que puedo dar. Acá el balón es el que corre, no hay jugador viejo y joven, y uno tiene que estar consciente de eso”.



Para arribar a Santa Cruz, y confiar en la propuesta que le realizaron, primó un aspecto muy importe para él, el conocimiento que tiene Hurtado, quien fue su director técnico a los 15 años. En ese sentido, aseguró que “el conocimiento, el cariño que les tengo, me conocen desde los quince años. Quedé motivado desde San Antonio, donde creo hice una buena campaña, con un equipo joven, en una división en donde se corre bastante. Por eso me motivé a jugar”.

UN LINDO DESAFÍO

Con 38 primaveras, y más de 300 goles en el profesionalismo, “Chupete” Suazo es un referente del fútbol nacional. Y a ese aspecto quieren sacarle provecho en Santa Cruz.



Según el DT Hurtado, “la redonda no se cansa y hay que tratarla bien. Queremos disfrutar lo que le vi a los 15, 16 años. Y no me cabe duda que con los compañeros que están llegando tendremos un equipo agradable”.



Junto con ello, el también ex delantero manifestó que el tener a Suazo en el equipo, es clave para la formación de sus canteranos, buscando que “para que ellos crezcan, tenemos que ponerle gente que enseñe y nos hemos preocupado que esa gente grande los pueda guiar competitivamente”, para así, “tener un equipo el día de mañana con jugadores de casa”.



Además, para eso, dijo que “tenemos que darle una base y este es el principio, jugadores que les enseñen. En mis inicios jugué con gente grande, y espero que ellos lo sepan aprovechar”.

Al respecto Suazo manifestó que aquella relación con lo formativo, “espero aprovecharlo de buena manera, y que ellos me aprovechen también y dar lo que puedo dar”.



De paso, “Chupete” comentó que el jugar en la B actual, para él “es un lindo desafío a esta edad, pero estoy consciente de eso, estoy muy tranquilo, enfocado en prepararme bien. Ahora un año que voy a tener más tiempo, voy a prepararme mejor y espero hacerlo bien, creo que lo haré”.

Finalmente, el “hombre venido del planeta gol”, comentó que en esta pasada “nunca he prometido goles, son circunstancias de los partidos. Yo promete prepararme bien, y están así las cosas van a salir solas”.