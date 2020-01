Breves deportivas: Aumentan Fondo para Alto Rendimiento

Luego de semanas de espera, el elenco de la Herradura informó que busca nuevo entrenador para la temporada 2020 de la Segunda División.

Tras el cierre anticipado de la temporada 2019 que impidió que Colchagua CD pudiera luchar por el ascenso a Primera B, hubo silencio en la escuadra de la Herradura respecto al proyecto 2020, pero este jueves se confirmó la no continuidad de Francisco Arrué como su DT.

Con Arrué, el conjunto de San Fernando luchó palmo a palmo con San Marcos de Arica el título de la categoría, pero al parecer eso no fue suficiente para que el ex volante siguiera, más cuando se estima que su no continuidad se debe a un incremento en el costo de su carta.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la institución Jorge Salazar, se informó que “Colchagua comunica de forma oficial que el señor Francisco Arrué Pardo no continuará como director técnico de nuestro club durante la temporada 2020”.

Junto con ello, agregan que “respecto al nuevo cuerpo técnico que dirigirá el primer equipo, la dirigencia ya se encuentra trabajando en la conformación de una terna, de la cual saldrá el candidato final”.

Dicho proceso, aclaran, finalizará a fines de enero con el fin de comenzar a trabajar rápidamente en la conformación del nuevo plantel, considerando que otras instituciones como Fernández Vial, Deportes Concepción y Lautaro de Buin están muy avanzados en lo que a contrataciones se refiere.