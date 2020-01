Con presentación de sus alumnos Extecu cerró exitoso año 2019

-Unas 200 personas asistieron al cierre de actividades de Extensión Cultural de El Teniente.

De los nervios pasó a la emoción. Francisca Lizana recibió aplausos y felicitaciones, tras cantar ante las casi 200 personas que asistieron al cierre de actividades de alumnas y alumnos de Extecu (Extensión Cultural de El Teniente).

“Me sentí feliz y emocionada porque es lo que me gusta hacer. Ya me he presentado tres veces por la agrupación en eventos y considero a Extecu un tremendo aporte para la región, porque permite que la gente alcance sus sueños”, manifestó la joven oriunda de Rancagua.

La iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer lo que aprendieron los adolescentes y adultos que se inscribieron en los cursos artísticos desde marzo de este año y premiar a 120 integrantes por su participación.

El director de Extecu, César Arriagada, agradeció el apoyo de la División y la oportunidad que entrega a los alumnos para que desarrollen su talento. “Este aporte de Codelco permite impulsar la cultura y música en la región. Hace dos años trasladamos cursos a Coya y Machalí, este año llegamos a 20 personas por curso en la Población Dintrans de Rancagua y a 50 en Olivar», expresó.

El 2019, Extecu tuvo a 350 alumnas y alumnos que recibieron clases de canto, guitarra, batería, folklore y bajo. También se organizaron talleres gratuitos de oficios como gastronomía, tejido y pintura, entre otros.

Leonel Lucero, alumno de canto:

“Extecu me aportó conocimientos musicales y saber cómo respirar, llegué a la agrupación gracias a contactos y ha sido un gran aporte para desarrollar mi talento”.

Fernanda Pizarro, alumna de guitarra:

“Aprendí sobre las composiciones y la historia de la música y, lo mejor de todo, es que Extecu pone a disposición profesores con trayectoria y calidad sin costo para la comunidad”.