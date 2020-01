Los hitos del plebiscito constituyente

El proyecto incluye drones y una central de monitoreo permanente. Estaría operativo en el mes de agosto.

Alexis Aravena



Ayer, el Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, presentó el proyecto de Televigilancia Móvil en la Intendencia Regiona, junto a los representantes regionales de Carabineros, PDI, Conaf, Onemi y la representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El proyecto consiste en la implementación de cuatro brigadas que contarán cada una con dron, las imágenes tomadas por estos, se transmitirán a una central de monitoreo permanente que se instalará en la misma Intendencia.

Cabe recalcar que el proyecto está enmarcado en el plan del gobierno llamado “Calle Segura”, el cual ha sido implementado en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, donde los drones han sido usados en el ámbito del estallido social y en las incautaciones de drogas. Además, de implementarse para el rescate de personas por parte de la Armada.

El objetivo de este plan, es ocupar la tecnología para entregar mayor seguridad a las familias en la región, pero no sólo desde el punto de vista de la delincuencia y las policías, ya que el Intendente, quien llamó a los representantes de Conaf y Onemi, busca la prevención o intervención ante cualquier emergencia que se produzca en la región.

Esta intervención está enfocada en focalizar las actividades como el transporte, comercio, sectores residenciales y los barrios complejos. Además, de apoyar los operativos policiales y procesos investigativos.

Los drones, son de una tecnología bastante avanzada, la cual permite tener acceso a lugares e información sin ser detectados de forma retoma, por lo que se pueden ser usados en rescates, incendios y en investigaciones policiales. Todas las imágenes, son transmitidas a la central de televigilancia, la cual contará con un equipo especializado de personas, más algún representante de cada intitución adscrita al convenio explicitado en el proyecto.

El proyecto, señala la implementación de cuatro brigadas, con cuatro camionetas, cada una con un conductor, un operador del dron y un copiloto del dron, el que funciona como un operador de mantenimiento, para que la máquina funcione por periodos prolongados. Estos funcionarios, estarán permanentemente comunicados con las personas de la central de monitoreo.

La implementació, tendrá un costo de casi 1500 millones de pesos. Son 1484 millones, en un proyecto a tres años. El costo será financiado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente son 513 millones de pesos desglosados en tres años y lo que se le está pidiendo al gobierno regional son 970 millones.

El plan será presentado al Consejo Regional durante esta semana para que sea aprobado. Sin embargo, el Intendente hizo el llamado a que cada institución presente sus propias necesidades para la utilización de los drones con un plazo hasta el primero de marzo.

María Alejandra Riquelme, Directora Regional de la Onemi, valoró la invitación a ser parte del proyecto. “Yo quiero valorar la instancia de que nos haya considerado también como un ámbito relevante. Para nosotros tiene bastante relevancia para proyectar escenarios, para una serie de situaciones, en las que a veces nos vemos imposibilitados”

Frente al trabajo de los drones en la región, el Intendente aclaró que “Son cuatro que van a estar en toda la región. No es que estén fijos en un lugar, sino que se van moviendo, según las necesidades que van a establecer los servicios con los cuales me he reunido. La idea es que sirvan para una investigación cuando lo necesite la PDI, para un evento masivo o una problemática que pueda establecer Carabineros”.

Frente a los cuestionamiento sobre la vulneración de la privacidad de las personas, la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, aclaró que “la Corte Suprema, dictó una resolución en donde básicamente, señala los ámbitos de uso de estos drones. Hay que tener la máxima tranquilidad para las personas, ya que se van a establecer los protocolos con el Ministerio Público para resguardar la privacidad de las personas.