La duda de Graff estaría resuelta

El capitán Ramón Fernández comentó que esperan dejar la victoria en casa en el estreno 2020 frente a Unión La Calera.

Ricardo Obando.

Si bien el optimismo de cara al comienzo de una nueva temporada está presente en el plantel de O’Higgins, los rancagüinos miran con cautela lo que pueda mostrar su rival en el estreno 2020: Unión La Calera.

Según el capitán del equipo, Ramón Fernández, el grupo está tranquilo, pero “ansiosos más que nada”. Es más, el volante expresó que “en lo personal contento de arrancar otro año en este club que quiero tanto”.

Respecto al proceso de puesta a punto, que comenzó el 26 de diciembre pasado, Ramón Fernández indicó que “nos adaptamos rápido a lo que quería (el DT). Yo creo que a la mayoría nos han tocado entrenadores así, con esa intensidad, protagonistas en cualquier cancha. Estamos bien, hicimos unos buenos amistosos que eran más para movernos y ver cómo estaba el equipo”.

De paso, expuso que respecto al rival ya han visto a La Calera. “El cuerpo técnico pudo ver lo que hicieron (frente a Everton) y se sabe lo que hacen. Ojalá podamos hacer nuestro juego porque en casa no podemos regalar nada”, expresó.

Finalmente Fernández tuvo palabras para las voces que están llamando -por redes sociales- a boicotear el partido. “Estamos en un país democrático y por lo que se ve en la ciudad, ya que voy al supermercado, la gente quiere ver fútbol, ir al estadio, pero hay otra que no quiere. Esto es respetable, pero uno no puedo impedir que el que quiere ver fútbol vaya al estadio”, sostuvo, agregando que “nosotros no sabemos hacer otra cosa que jugar al fútbol. Uno también quería luchar por las injusticias que ocurren en el país, pero cada uno en su trabajo, hay que vivir”.