“Mi mujer es el gásfiter” hará reír a los asistentes al teatro al Aire Libre

Ella es una de las protagonistas de la obra de teatro “Tragicomedia del Ande”, que se presentará este domingo 12 de enero a las 19:30 horas en la Medialuna Monumental de Rancagua.

Este domingo, se llevará a cabo la presentación de la obra “Tragicomedia del Ande” en el marco del Festival de Teatro a Mil, en su séptima versión. De el 3 al 19 de enero los rancagüinos pueden asistir a distintas obras, tanto nacionales como internacionales.

La compañía Tryo Teatro Bandacuenta, presenta su nuevo montaje, contando uno de los capítulos más importantes de la conquista de América: las hazañas de los españoles Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la travesía de conquistar el Imperio Inca, con la captura de Atahualpa, su último emperador. A través de la música y el humor se cuenta la historia del rol que cumplió nuestro país en este episodio de la historia.

La destacada actriz nacional María Izquierdo, una de las protagonistas de la obra, quien personifica a Atahualpa, habló con El Rancagüino sobre el espectáculo y el acontecer nacional.

Esta historia es del periodo precolombino, usted interpreta a Atahualpa, ¿cómo ha sido esa experiencia de ahondar en la historia?

“Yo represento a Atahualpa. Es una sublimación obviamente. No hay nadie menos parecido que yo, físicamente” (risas).

Creo que mirarnos, mirar nuestra historia, es de enorme relevancia. La compañía Tryo Teatro Bandacuenta, se dedica a hacer teatro histórico hace más de 20 años. Están permanentemente visitando la historia de Chile y en esta oportunidad, se agrandó un poco la geografía, pero evidentemente que nos toca directamente lo que pasó, en ese episodio delirante, cuando Pizarro con 246 soldados, capturaron a Atahualpa y doblegaron al Imperio Inca en un episodio que realmente no tenía porqué haber ocurrido y en el nombre de Dios, desarrollan un genocidio históricamente difícil de igualar y más encima roban toneladas de oro, con lo cual fundan el capitalismo en España

Es una situación que nos atraviesa hasta el día de hoy, sin contar con que Diego de Almagro, se queda sin su tajada originalmente en Perú y lo mandan a Chile a conquistar su reino, con la ilusión de que aquí va a encontrar tanto oro. Pero cuando Almagro vino a Chile, se encontró con la resistencia Mapuche y con que el oro que existía, debía ser extraído. Finalmente, Diego de Almagro se terminó matando con Pizarro, pese a que eran amigos.

¿Cree que esta historia tiene repercusiones actualmente en el continente?

Esta historia, aún no termina, sigue vigente en nuestra cotidianidad y por eso es tan importante llevarla al teatro, con este lenguaje que no pretende ser un lenguaje realista, ni mucho menos. Nosotros no pretendemos ser un espejo de esa época. Pero este montaje llevado, a través de un nuevo lenguaje y con una música compuesta espectacularmente por Simón y la orquestación por parte de Sebastián, somos 18 personas en escena contando y cantando esta historia. Yo estoy completamente enamorada de este trabajo y me gusta mucho lo que pasa con el público, porque después de cada función, hacemos conversatorios que son bastante profundos. Además, a los niños y al público les produce una sensación de curiosidad y finalmente quieren saber más sobre este episodio.

¿Usted cree que, en esencia, el episodio tiene similitudes con el contexto actual del país?

Contundentemente, los españoles, en el nombre de dios y su rey, usurparon las riquezas de Latinoamérica y eso se sigue viviendo hasta hoy. Y esa contradicción de usar a dios, porque si él llegase a existir no haría eso. Además, en el Imperio Inca, existían otros dioses y ellos no sólo los descreyeron, sino que además construyeron sus templos encima de los terrenos incas. Eso sigue latiendo. Esclavizaron a los indígenas y en Chile, se usurparon territorios y actualmente se sigue pisando en territorios que siguen perteneciendo a pueblos ancestrales. Esa injusticia, sigue latente, no descansa.

¿Cómo ha sido seguir con el teatro en el contexto nacional del estallido social?

Bueno, nosotros estuvimos parados la verdad. Estamos retomando, un poco pisando huevos todavía. Nosotros sentimos que es un espacio fundamental porque el teatro es nuestra trinchera de resistencia. Somos personas totalmente pacifistas y respetamos los derechos humanos de todos. No nos sentimos, ni mejores, ni peores que nadie. Pero nuestro lenguaje, es directo, es abierto, es concreto y tiene una opinión.

El llevar el teatro a regiones, ¿cómo ha sido el proceso teniendo la crítica sobre el centralismo en el arte?

Yo en mi larga trayectoria, he recorrido todo Chile haciendo teatro y siempre es muy gratificante. Yo tengo la impresión de que con todos los centros culturales que se han construido a lo largo de los periodos “democráticos”, se ha ido descentralizando. Pero siento que la descentralización va más bien por la generación de espacios, para que personas en las regiones, tengan sus propias producciones con todas las herramientas y espacios para poder dedicarse a crear en sus propios territorios. También me parece centralista que los de Santiago, vayamos con nuestras obritas de paseo. Cuando hablamos de descentralizar, hablamos de que existan las condiciones para que los creadores regionales, puedan mostrar, desarrollar en profundidad sus propuestas a todo nivel. Que circulen los trabajos en los centros culturales o donde se den los espacios.

Actualmente quedan entradas para la obra, que se presentará este domingo a las 19:30 hrs en la medialuna de la capital regional, las entradas de manera totalmente gratuita pueden conseguirse en el frontis de la Municipalidad de la ciudad, desde las 12.00 a 19.00 horas.