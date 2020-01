“TEATRO AL AIRE LIBRE” de Agrosuper y La Casa del Arte continúa recorriendo la región

Este panorama veraniego ha hecho disfrutar y reír a más de 900 personas y durante los próximos días seguirá extendiendo su ruta de aplausos.

Graneros, Codegua y Doñihue ya han disfrutado del ciclo de “Teatro al Aire Libre” con el que -por séptimo año consecutivo- Agrosuper junto a la Casa del Arte están recorriendo diferentes comunas de la Región de O´Higgins.

Adultos, adultos mayores, niños y familias han sido parte de este tradicional panorama estival, que este año contempla tres obras: “Tres María y una Rosa”, “Entre gallos y medianoche” y “Pedro, Juan y Diego”.

“Me parece bien que llegue el teatro acá porque así uno sale de la casa y puede estar un rato divirtiéndose y pasándolo bien junto a la familia”, señaló Silvia Santis, vecina de Graneros.

Precisamente en esa comuna se dio el puntapié inicial de esta nueva temporada, donde las historias de cuatro mujeres fueron las protagonistas en “Tres Marías y una Rosa”. Al igual que en Graneros, la plaza Orlando Letelier de Codegua y la plaza de Armas de Doñihue recibieron al teatro y la cultura con un gran marco de público.

“Fantástico, me gustó mucho, me divertí mucho. Me parece muy lindo que llegue el teatro a las comunas, a los pueblos. Todos participan y todos se alegran, es algo muy especial”, comentó Gerardo Ramírez, vecino de Doñihue.

Ximena Nogueira, Silvia Santelices, Evaristo Acevedo, Francisco Jiménez y Maga Ortúzar, entre varios otros actores, forman parte del elenco que ya ha sacado más de una carcajada en esta nueva versión del Teatro al Aire Libre 2020.

“Traer el teatro a las comunas es traer alegría, es traer cultura, es compartir. Toda la familia se reúne a través de este espacio de diversión y da cuenta que, trabajando en conjunto con las municipalidades, se puede realizar algo bonito para la gente”, destacó Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

Próximamente será el turno de Mostazal, Lo Miranda, Coya (Machalí), Totihue (Requínoa) y Graneros (sector Las Mercedes). Todas las fechas están siendo publicadas en el fan page de Facebook Somos Vecinos de Agrosuper.