Matías Cahais, defensor de O’Higgins advierte a La Calera:“Nosotros vamos a morder en toda la cancha y no daremos respiro al rival”

El martes finalizó el torneo que se realizó en las comunas de San Pedro de La Paz y Los Álamos, en la región del Bío-Bío.

Una destacada participación cosechó la selección de Coltauco, campeón regional de O’Higgins 2019, en el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Sub13 que se desarrolló en las comunas de San Pedro de La Paz y Los Álamos, en la región del Bío-Bío.

El martes, en el estadio del sector Boca Sur, se desarrolló la jornada de cierre, donde se definió el podio del certamen.

Fue así como, a primera hora, el combinado dirigido por los hermanos Juan Felipe y César Martínez, cayó en el último minuto frente a Iquique por 3-4, hecho que determinó ocupar el cuarto puesto nacional.

En tanto, en el duelo de fondo, el conjunto que impidió que Coltauco jugara la final, Quilpué, derrotó por 1-0 a Victoria, y se hizo de la corona.

Cabe consignar que, la campaña del seleccionado regional fue la siguiente: 2-1 vs Los Álamos; 1-1 vs Maipú; 1-1 vs Arica; 2-0 vs Calbuco (cuartos de final); 0-1 vs Quilpué (semifinal), y; 3-4 vs Iquique (tercer lugar).