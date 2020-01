El aporte de la tecnología frente a la crisis hídrica de Chile

Por Martín Kozak, Country Manager de InterSystems

Hace unas semanas se supo que el Embalse el Yeso, una de las principales fuentes de agua potable de la Región Metropolitana contaba solo con un 27% de su capacidad. A su vez, las comunas Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso pasan por una escasez hídrica alarmante. Lamentablemente las proyecciones del tema no son auspiciosas ya que las condiciones de las zonas rurales a lo largo del país serán más complejas que la situación actual.

Frente a este contexto, es importante apostar e implementar la Transformación Digital como una de las herramientas de solución. Está permitirá el monitoreo de filtraciones, un sistema inteligente de racionamiento de agua, hasta innovaciones que permitirán el mantenimiento de este vital recurso. Estas son algunas de las posibilidades, donde el paradigma de los datos puede agregar valor a este desafío.

Actualmente, ya se está avanzado en la incorporación de nuevas tendencias digitales en variadas industrias, por lo que no estamos hablando de algo desconocido. La tecnología ha demostrado ser un verdadero aliado hasta en sectores en donde no se pensaba que fuera así.

Enfrentar este nuevo reto de la mano de plataformas de gestión de datos, Machine Learning o Inteligencia artificial, puede ayudar a prevenir, detectar y a entender distintas variables que hoy no están siendo visibles en este problema tan crítico para Chile.

Tenemos la convicción que apostar por tecnologías de manejo y gestión de datos debe ser una obligación para todas las verticales de la economía, pero por sobre todo para las industrias de servicios que manejan la subsistencia de las personas y la administración de nuestro recurso vital más preciado: el agua.