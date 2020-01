OPINION: Estado y salud pública

La consejera regional del partido Renovación Regional se abstuvo en la votación para aprobar los recursos para un proyecto de Televigilancia que impulsa el Gobierno en distintas regiones del país.

Hace una semana el intendente Juan Manuel Masferrer presentó el proyecto gobierno llamado “Calle Segura”, en los medios de comunicaciones señalando que la medida consiste en la implementación de cuatro brigadas que contarán cada una con dron, las imágenes tomadas por estos, se transmitirán a una central de monitoreo permanente que se instalará en la misma Intendencia. La iniciativa ya se esta llevando a cabo en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, donde los drones han sido usados en el ámbito del estallido social y en las incautaciones de drogas. En esa instancia la máxima autoridad regional señaló que la región de O´Higgins sería la tercera zona en comenzar con la televigilancia por drones a través de una empresa privada especializada, sin pasar aún por la sesión de aprobación del Core regional.



Idea que quedó truncada ya que el Concejo Regional de O´Higgins, primero rechazó la entrega de recursos en una comisión de seguridad, y luego en el día miércoles pasado en una sesión plenaria la iniciativa no obtuvo los votos suficientes para poder ser implementada en O´Higgins, donde el resultado fue siete votos a favor, seis de rechazo y una abstención.



Sobre su abstención – acción decisiva para que el proyecto no llegara a aprobarse-, la concejera oficialista Monserrat Gallardo señaló que “efectivamente el voto mío trabo el proyecto de casi mil millones, para la compra de 4 drones par la región de O’Higgins, con la consigna de uso en seguridad pública, me abstuve pues legalmente si lo votaba en contra la presidencia de Core podía votar dos veces y ese será a favor, lo cual haría que se dieran estos recursos”.



A través de redes sociales Monserrat agregó que “Creo que esa cantidad de dinero no es prioritario para esto, que además una empresa privada sea quien los maneje estos drones, con sus imágenes, datos etc. Pues para mí la única forma de ir terminando con la desigualdad en Chile se llama educación, eso acorta la brecha y más aún cuando en nuestra región se sufre de una escases hídrica, cuando la falta de espacios públicos y pulmones verdes son una necesidad, cuando aún hay lugares donde no hay ni siquiera un camino decente para sus habitantes”.



Para finalizar la concejera explico que “Y si es por hablar de seguridad propiamente se debe enfocar en mejor las policías en forma profesional y con estructura buena, porque hoy incluso hay cuarteles donde carabineros están en condiciones paupérrimas. Sumado a que estos recursos de un programa de gobierno (central) le quita casi mil millones a una región pobre como lo es la nuestra.

La implementación del proyecto tendría un costo de casi 1500 millones de pesos. Son 1484 millones, en un proyecto a tres años. El costo sería financiado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente son 513 millones de pesos desglosados en tres años y lo que se le está pidiendo al gobierno regional son 970 millones.