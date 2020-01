O’Higgins presentó a su último refuerzo 2020

El defensor nacional Matías Fracchia ya trabaja con el plantel y su llegada se agilizó tras la lesión de Brian Torralba, pese a que venían conversando desde hace algún tiempo.

Ricardo Obando.

Si bien es cierto, el club ya venía conversando con él desde hace algún tiempo, la grave lesión que sufrió Brian Torrealba y el interés manifiesto del técnico Patricio Graff por sumarlo al plantel, agilizó su llegada.



Este lunes el defensor nacional Matías Fracchia (24) fue presentado oficialmente como el último refuerzo para O’Higgins 2020. El central, hijo del recordado volante uruguayo Marcelo Fracchia (ex seleccionado de su país y que en Chile destacó en Deportes Temuco y Colo-Colo), comentó que el venir a Rancagua implica un salto grande, ero que “siempre me he tenido mucha confianza de que iba a tener la oportunidad de volver a Primera. Y ahora que estoy acá, tengo que responder al técnico que ayudó para que todo pase y dejar todo en la cancha”.



Luego de iniciar su carrera en el “Pije”, pasar por Barnechea con poco éxito (solo jugó Copa Chile en 2018) y disputar 24 partidos en 2019 con Deportes Vallenar de la Segunda División, Fracchia espera aportar con su juego al equipo de Graff. “Yo vengo a dar todo lo que tenga y a aportar en lo que más pueda”.



Para que él viniera el “Capo de Provincia”, recordó, pudo influir el conocimiento que tiene el DT sobre él, considerando que “cuando se terminó el campeonato tuvimos un amistoso contra Coquimbo, donde estaba el profe”.



Junto con ello, el defensor se catalogó como un central izquierdo o lateral izquierdo. “Soy un jugador alto, agresivo, podría decir que me sale lo charrúa en ese aspecto”, expuso, señalando también que grupalmente “el objetivo de todos es pelear arriba y ojalá jugar un torneo internacional el año que viene”.