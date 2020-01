Intendencia presenta nueve querellas a raíz de los violentos hechos registrados el viernes pasado

Luego de haber encabezado la solicitud de remoción, ahora el Fiscal Abbott no descarta entregar su apoyo al Fiscal Arias en caso de que este deba reintegrase. “Ha sido un fallo muy amplio en términos de su votación y no hay ninguna razón que un recurso de reposición pudiera cambiar la opinión del tribunal”, dijo Jorge Abbott.



Fernando Ávila Figueroa



La tarde del lunes el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se refirió a la resolución del Pleno de la Corte Suprema, el que desestimó la remoción del Ministerio Público del suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias.



Abbott adujo la convicción que en este caso se estaba en presencia de las causales que la ley y la Constitución Política del Estado establecen para solicitar la remoción de un Fiscal Regional, sin embargo, se trató de na resolución clara con un criterio que él como Fiscal Nacional no comparte en lo que dice relación con la causal, pese a que aduce que no conoce los fundamentos, no quedando más que acatarla. “Nosotros somos muy respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, particularmente de la Excelentísima Corte Suprema. Ha sido un fallo muy amplio en términos de su votación y no hay ninguna razón que un recurso de reposición pudiera cambiar la opinión del tribunal”, dijo Abbott.



Para el Fiscal las conductas de Arias merecían una investigación administrativa, las que se abrieron, procediendo a la aplicación de las normas, añadiendo que en esta ocasión se obtuvo un resultado desfavorable, por lo que corresponde es mirar los intereses superiores de la institución y de la ciudadanía, con el fin de que se funcione de la manera más normal posible.



Sobre el futuro, recalcó que se debe mirar los intereses superiores de la institución por sobre los personales, en beneficio de los usuarios, recordando que actualmente existe un sumario que está en curso y una investigación penal que encabeza el Fiscal, Eugenio Campos, las que seguirán su curso, por lo que una vez se resuelvan las mismas se tomaran las medidas que correspondan. “Si la Excelentísima Corte Suprema no ha dado lugar a la solicitud de remoción, y termina la investigación en la cual él está suspendido, él tiene el derecho a reintegrase al Consejo y a su cargo, pues bien, hay que cumplir la ley, y hay que cumplir la resolución de los tribunales, eso es muy simple, nadie puede estar sobre la ley y no hay ningún interés superior al Ministerio Público”, dijo Abbott.



Jorge Abbott sostuvo que sobre lo que se viene, se debe esperar el resultado de la investigación administrativa, por lo que no puede descartar ni anticipar nada al respecto, sosteniendo que en la Región de O’Higgins se le dará todo el apoyo a los funcionarios de la Fiscalía, así como también eventualmente al Fiscal Arias en caso de que se reintegre a sus funciones. “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la región funcione con la absoluta normalidad”, agregando que una vez que se resuelva la suspensión de Arias, y una vez que termine la investigación del Fiscal Julio Contardo, y Arias eventualmente decida reintegrase, se harán todos los esfuerzos necesarios para que los funcionarios, fiscales y el propio Emiliano Arias puedan realizar sus funciones de la forma más normal posible, no descartando que se deban trasladar a funcionarios y fiscales en caso de que alguno de ellos sienta que un reintegro impide el normal trabajo de la Fiscalía Regional de O’Higgins.