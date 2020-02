Ministro de Energía conoce proyectos de eficiencia energética en Hospital San Fernando

Los presidentes comunales de Rancagua de los partidos PPD, DC, PRSD y PS, señalaron estar trabajando en la realización de charlas educativas con monitores, para que los ciudadanos puedan conocer sobre las significancia del cambio de la constitución.

Alejandra Sepúlveda

El próximo domingo 26 de abril, se desarrollará el Plebiscito Nacional, donde las personas podrán decidir si quieren o no el cambio de la actual constitución que regula a nuestro país. Es por lo anterior y la importancia del proceso ciudadano que esta por realizarse, que los presentantes de la comuna de Rancagua de los partidos Radical Social Demócrata, el Partido Por la Democracia, Demócrata cristiano y Socialista, se reunieron con el fin de coordinar charlas informativas sobre la constitución e “incentivar el apoyo al cambio de ella, por una nueva construida por la propia ciudadanía por primera vez en la historia de Chile”, explicó José Alvares representante del PDC.

Álvarez, agregó que “la idea es conversar con cara a la ciudadanos y decir que los partidos políticos estamos unidos con el propósito de que en el próximo plebiscito podamos lograr el triunfo del sí de forma contundente, dado que esto es la única manera que podamos lograr las reformas estructurales que el país está pidiendo. Estamos trabajando para la formación de monitores que permitan pedagógicamente explicar a la ciudadanía a través de junta de vecinos, clubes deportivos y otras agrupaciones sociales en qué consiste una constitución y la importancia que tienen para el país”.



Por su parte Walter Droguett, presidente comunal del PS, agregó que “esperamos que las fuerzas de la derecha no se opongan que se desarrollo el plebiscito en abril. Queremos lograr que se cree una nueva construcción política escrita por primera vez en la historia de Chile por el pueblo y que esa constitución sea el pueblo quien decida quienes son los que van a generar las letras de la constitución política. En ese sentido el partido Socialista reconoce su aporte en los hitos históricos y los grandes esfuerzos que hicieron los partidos políticos varios años atrás para derrotar la dictadura a través de un voto, esperamos que nuevamente al sentarnos en la mesa con otros partidos y unamos nuestro esfuerzo rompa con la actual constitución cerrada y escrita en cuatro paredes donde toda su vigencia hasta el día de hoy solo ha traído desencuentro y desamparo, pensiones de hambre, salud publica paupérrima. Para ello también tenemos que convocar a hombres y mujeres independientes”.

Fechas importantes y la postura del PPD y PRSD

El 26 de febrero se iniciará el periodo de propaganda en prensa, radio y espacios públicos del Plebiscito Nacional; el Servel publicara los padrones electorales definitivos y se determinarán las mesas receptoras de sufragios.



Posteriormente el sábado 4 de abril de 2020 los ciudadanos y ciudadanas podrán conocer la nómina de vocales y de los locales de votación que funcionarán en el proceso. Entre el 6 y el 8 se podrán presentar excusas y el día 11 de abril se publicarán las nóminas de vocales reemplazantes.



Finalmente el jueves 23 de abril es el término de la propaganda electoral y el viernes 24 de abril de 2020 las Fuerzas Armadas y carabineros asumirán el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los Colegios Escruta, para que el domingo 26 se lleve a cabo en todo el país la votación donde se decidirá sí se desea cambiar la Constitución.



Sobre el proceso Jorge Palamara, presidente comunal Rancagua del PRSD, señaló que “yo lamente mucho que este proceso, y la elección de los constituyente, solo puedan ser integrantes de listas de los partidos políticos, el sistema es nuevamente hacer las cosas a las espaldas de los ciudadanos, pero hoy día tenemos que volver a nuestra esencia y nuestras bases. El proceso para decidir sobre nueva Constitución lo queremos, des-politizar y desparlamentarizar, creo que nosotros o nos podemos hacer cargo y poner una nueva Constitución como lavado de imagen de los que no hicieron lo que debieron hacer”.



Palamara agregó que “los partidos políticos debemos volver a la base que se constituye de ciudadanos, que tiene las mismas carencia y demandas que tienen otros ciudadanos independientes o apolíticos que se volcaron a las calles. El tema de AFP es un tema donde vimos un movimiento con movilizaciones de mucha gente, pero no se escucharon y lamentablemente tuvo que aparecer la violencia y la venencia juvenil, para lograr que el actual gobierno cambie su programa”.



Para Guillermo Acuña presidente comunal Rancagua del PPD es importante este periodo de sensibilización e información para que la gente pueda votar con conciencia de los cambios que está viviendo el país, “lo que queremos es principalmente que la gente se informe de que es lo que queremos como país , porque hay mucha gente que no ha tenido acercamiento a la Constitución y no conoce lo que representa, por ejemplo hoy vimos que no pudimos tener consagrada el agua como bien de uso público debido al alto Corum que debe existir para cambiar cosas fundamentales, como es asegurar el agua para todos los Chilenos. Estamos en una atapa importante para generar conciencia y una instancia de participación, que estamos construyendo, donde la comunidad va a poder asistir a talleres con monitores donde les enseñaran que es la Constitución, a que se refiere y que ganamos diciendo sí. Hoy como conglomerado de centro izquierda buscamos generar instancias de participación ciudadana para que efectivamente logremos el objetivo del sí a la nueva constitución”.



Consultas del plebiscito

¿Quiere usted una Nueva Constitución?”.

Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión “Apruebo” y la segunda, la expresión “Rechazo”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.



¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”.

Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión “Convención Mixta Constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio” y la segunda, la expresión “Convención Constitucional: Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.