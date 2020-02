Cóndor de Pichidegua ganó el Campeonato Nacional de Clubes Zona Norte

Los celestes cayeron por 3-2 frente a la Universidad Católica, en un lance donde terminó con 10 jugadores por la expulsión en el primer tiempo de Roberto Cereceda.

Dura derrota, otra vez. La segunda caída consecutiva sumó O’Higgins en este campeonato, tras ser derrotado por 3-2 frente a la Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo.

En este lance, parecía comenzar todo de muy buena forma, pero un grupo de hinchas locales retrasó el inicio del encuentro. Con fuerza, arrasaron con una reja, se enfrascaron con sus propios hinchas y aquello provocó que los protagonistas se demoraran varios minutos en ingresar a la cancha.

Carabineros intentó apaciguar los disturbios, pero mientras eso ocurría, ambos equipos y los árbitros al fin ingresaron a la cancha, con quince minutos de retraso.

Eso sí, dio la impresión que en el primer lapso O’Higgins se quedó en el camarín. El conjunto celeste se vio muy lento, impreciso en la salida, y eso le significó al conjunto local una enorme ventaja considerando su velocidad y explosividad en la salida.

En esos instantes, pese a que el equipo de Patricio Graff intentó adueñarse del balón, cuando la perdía sufría en demasía. Con el adelantamiento de la línea defensiva, tratando de achicar el campo, dejó mucho espacio en retaguardia, y es ahí donde la UC aprovechó.

En los 14’, los Cruzados avanzaron por la derecha, centralizaron para buscar a Fernando Zampedri, y como no lograron sacarla, Edson Puch quedó en solitario para batir sin problemas a Batalla.

Tras eso, los rancagüinos que algo hacían en el partido, desaparecieron. El equipo de Graff no se encontró, no combinó por largos minutos y de no ser por el VAR, el segundo gol habría caído en los 20’ cuando Puch anotaba un golazo.

Luego, el lance se hizo simple para el conjunto católico. Con los mismos espacios, pudieron aumentar la cuenta en dos ocasiones más, pero ahí si apareció Augusto Batalla para evitar un nuevo tanto en contra.

Para peor, en los 39’, Roberto Cereceda que venía volviendo de una suspensión, fue expulsado por una falta sobre el ex O’Higgins Gastón Lezcano.

Y de ahí, con 10, más el abandono de Ramón Fernández para rearmar el bloque defensivo con el ingreso de Antonio Díaz, los celestes algo intentaron, pero sin riesgo para un Matías Dituro que vio la primera mitad en tranquilidad en su área.

UNA ILUSIÓN QUE SE DILUYÓ AL FINAL

El café al parecer estuvo muy cargado por parte de Patricio Graff. En el descanso, el reto fue fuerte porque el equipo salió con otra actitud, salió a jugar, a correr.

Y rápidamente se encontró con la igualdad. En los 51’, en una acción colectiva que inició Antonio Díaz, Roberto Gutiérrez conectó una volea desde fuera del área para anotar un golazo. Es más, el cariño que le tienen al “Pájaro” en San Carlos de Apoquindo, le permitió llevarse al aplauso de la parcialidad local.

Luego del gol, O’Higgins mostró su mejor cara en el partido. Se paró bien, con personalidad, pero muy débil atrás. Pese a que el VAR anuló un cobro de penal en los 57’, la inseguridad estuvo presente en el resto de los minutos.

Y así llegó el 2-1. Tras un tapadón de Batalla (65’), se dio tiro de esquina y allí les ganó a todos por arriba el defensor Benjamín Kuscevic que conectó de cabeza para aumentar las cifras cruzadas.

Con aquel tanto, parecía que la UC enrielaba el partido a su favor, pero los celestes no dejaron de luchar. Con Alarcón afirmando el medio campo, y con un movedizo Matías Meneses (últimas modificaciones en el partido), los rancagüinos buscaron con una salida explosiva, y allí encontraron la igualdad.

A 8’ de cumplir el tiempo de reglamento apareció Meneses y batió con arco descubierto a la retaguardia local.

Ese 2-2, parecía ser definitivo, pero la UC tiene calidad y cantidad de plantel para marcar la diferencia. Con Diego Valencia ya en la cancha, más Zampedri y Lezcano en ataque, Holan sumó uno más en ofensiva. Ingresó César Munder en los 87’ y el nacionalizado chileno desbordó por la izquierda, superó la marca de Alejandro Márquez y por el centro del área Valencia para decretar el 3-2 definitivo.

A la postre, una derrota para los celestes que duele, más cuando es la segunda consecutiva. Ahora, los rancagüinos tendrá una semana larga para preparar el partido del lunes 10 de febrero, cuando deba recibir a Santiago Wanderers en el estadio El Teniente de Rancagua.

La caída de este domingo en San Carlos de Apoquindo es la segunda derrota consecutiva que acumula O’Higgins en el torneo nacional 2020. Los celestes culminarán la fecha como uno de los colistas del campeonato.

Ficha del partido

Universidad Católica (3): Matías Dituro; Stephano Magnasco, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, Diego Buonanotte (71’, Diego Valencia), Gastón Lezcano, Edson Puch (82’, César Munder), Fernando Zampedri. DT: Ariel Holan.

O’Higgins (2): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Matías Cahais, Roberto Cereceda; Alejandro Márquez, Matías Sepúlveda (53’, Tomás Alarcón), Ramón Fernández (40’, Antonio Díaz); José Luis Muñoz, Facundo Castro, Roberto Gutiérrez (70’, Matías Meneses). DT: Patricio Graff.

Árbitros: Julio Bascuñán; José Retamal, Carlos Poblete, Miguel Araos.

VAR: César Deischler, Felipe González, Christian Schiemann.

Amonestados: Huerta, Valencia (UC); Márquez (OHI).

Goles: 1-0, 14’, Puch; 1-1, 51’, Gutierrez; 2-1, 65’, Kuscevic; 2-2, 82’, Meneses; 3-2, 90’+2’, Valencia.

Estadio: San Carlos de Apoquindo.

Público: 8.741 espectadores.