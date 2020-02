Teatro San Martin abrió sus puertas con un multicultural acto de inauguración

Alexis Aravena

El equipo de trabajo, está encabezado por Gonzalo Montecinos, luego se encuentra Cristóbal Campos, encargado del aparataje técnico, a su lado se encuentra Pamela Ríos, encargada de las relaciones públicas y finalmente Erick Pulgares, encargado de la programación del centro.

Revivir la época dorada que el Teatro San Martín, tuvo desde su apertura en 1925 es el reto que aceptó el director general Gonzalo Montecinos, quien, junto a Erick Pulgares, Pamela Ríos y Cristóbal Campos, han puesto manos a la obra para restaurar y equipar lo que será la nueva etapa de vida de este recinto situado en el barrio estación.

Montecinos, señala que el Teatro San Martín, se encuentra en condiciones de ser inaugurado para que nuevamente se abra como un espacio cultural. Además, está dispuesto a impulsar a la comunidad artística de la ciudad, por lo que desde el próximo jueves el centro contará con un calendario de actividades culturales, que van desde el teatro, pasando por el K-pop, hasta eventos de lucha libre.

Tras su primera apertura y varios años de actividad como gran espacio cultural de la región, tras su inauguración en 1925, por Manuel Redad, agricultor de la región, el teatro cerró sus puertas y dio paso la modernidad. Incluso, en la vuelta a la democracia, se rebautizó como Levangard, dando paso a parrilladas bailables, night clubs, discotecas. Sin embargo, durante las dos últimas décadas el espacio pasó a ser ocupado por iglesias evangélicas.

En la invitación al evento presente en la red social Facebook, en la descripción del mismo, se puede leer, que “Hoy, 95 años después, las puertas del San Martín se vuelven abrir, el mismo edificio, la misma calle, otra ciudad, otro país. Si hoy tuviésemos que elegir tres palabras, serían: pasión, convicción y resistencia. En este contexto como agrupación de artistas locales hemos tomado la decisión de invertir todo nuestro capital económico y humano para que Rancagua pueda contar con un espacio cultural abierto, ciudadano e inclusivo”.

Para conseguir entradas para la reinauguración el día jueves 23 de enero a las 19:30 horas, se debe enviar un correo al siguiente correo: Teatrosanmartinrancagua@gmail.com

Montecinos, recalcó la idea de ver el teatro como un centro de comunión abierto para toda la comunidad. “Yo creo que tiene que ver con un motivo de que encuentro. No necesariamente hay que ver esto como una cosa elitista o una cosa estirada o una cosa que hay que estar capacitado para entenderla, porque así mucha gente queda fuera, mucha gente no se atreve a pasar las puertas de un teatro porque considera que eso no es para él, que no lo va a entender porque le falta capital cultural”.

Pamela Ríos, encargada de las relaciones públicas del teatro, detalló la ceremonia de reinaguración del espacio. “El día 23, a las 19.30 de la tarde van a haber números artísticos, porque queremos dar este hincapié en que es un espacio artístico abierto e inclusivo, ciudadano, participativo. Entonces van a haber muchas intervenciones artísticas, dentro del mismo hito de lanzamiento y van a haber bandas, después vamos a cerrar con una fiesta con una banda en vivo”.